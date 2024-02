Les comploteurs de l’APR ont échoué…Macky compte sur Amadou Ba

Ils ont tout fait pour le liquider. Mais le Premier ministre (Pm) Amadou Ba tient toujours sur ses deux jambes aux côtés de Macky Sall. Ils sont allés même l’accuser de toutes les abominations rien que pour le mettre en disgrâce. Mais le PM est solide. On le voit avec la famille présidentielle et en toute complicité avec Macky Sall. Et la dernière, c’est le SEN de l’APR qui maintient Amadou Ba en sa qualité de candidat de Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de 2024. Amadou Ba garde toute la confiance du Président Macky Sall…N’en déplaise aux faucons du Palais.

Le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR) qui s’est tenu le mercredi 14 février 2024 a renouvelé sa confiance en Amadou Bâ pour être le candidat de la mouvance présidentielle. Une victoire pour Amadou Ba en ce moment de tension électorale. Le Premier ministre avait besoin de tout cela. Le Président de la République qui a jeté son choix sur lui aussi. L’élection présidentielle va se tenir cette année 2024 et l’APR semble nager en eaux troubles. Certains responsables de ce parti, à visages couverts ou masqués, ont tout fait pour plomber sa candidature.

Amadou Ba a été combattu de la manière la plus farouche et la plus déloyale par des ennemis de l’ombre. Ils sont allés convaincre Macky Sall que le PM serait battu au 1er tour. Un mensonge qui a eu des effets terribles sur le processus électoral. Le Président Macky Sall a été abusé par des faucons qui pensaient qu’il allait se séparer de son PM. Que nenni !

Au contraire, Macky Sall le renforce dans ses attributs de Pm et de candidat de BBY. Ce qui est salvateur pour le candidat de BBY qui au lieu de passer tout son temps à faire face à l’incertitude, si sa candidature va ou pas être remise en cause pour pouvoir mieux faire face à l’opposition. Assurément, Amadou Ba est le candidat à faire abattre par toute l’opposition.

Il a besoin qu’on lui apporte de la sérénité dans le camp présidentiel pour faire face à l’opposition. Le Président de la République Macky Sall lui a renouvelé toute sa confiance malgré les manœuvres des faucons. Et le SEN de l’APR est venu confirmer tout cela en le plébiscitant.

Amadou Ba est serein car ragaillardi par tout cela. Aujourd’hui, Amadou Ba commence à répondre à ses détracteurs. Lors de la cérémonie de clôture des 50èmes Assises de l’Union internationale de la presse francophone (UPF) qui s’est tenue à Dakar, le PM a répondu à ses détracteurs qui l’accusent d’être une personnalité trop effacée, incapable de trouver sa propre voie derrière son prédécesseur Macky Sall.

« Je ne serai pas Président de la République pour faire du copier-coller, la même chose…Il faut aller de l’avant et approfondir à partir de ce qui existe déjà. Je veux être le Président qui s’attaquera de manière frontale à l’emploi des jeunes. Aujourd’hui, ce n’est pas avec les 15 000 emplois par an qu’on résoudra cette problématique. Il nous faut aller vers des cadences de 200 000 emplois par an ».

Quelle belle réplique apportée par le candidat choisi par BBY. Amadou Ba tacle de la plus belle des manières ses détracteurs et prend son destin en main. Amadou Ba montre qu’il est un homme de caractère. Et qu’avec lui, le Sénégal va être entre des mains sûres pour le conduire définitivement dans la voie de l’émergence. Les faucons du Palais se voient ainsi rabattre le caquet. Mais Amadou Ba ne doit pas prêter le flanc tant que la campagne pour la présidentielle n’aura pas débuté et qu’il reste toujours le candidat de la mouvance présidentielle. Les faucons sont dangereux et peuvent faire mal à la toute dernière minute.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn