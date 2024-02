Voici les nouveaux amis de Macky Sall…les Faucons écartés

Macky Sall est un Président versatile. Tous ses amis de 2012 avec lesquels il a pris le pouvoir ne sont plus à ses côtés. Seul le vieux Moustapha Niasse, l’inusable compagnon de Senghor, Diouf et Wade, est encore auprès de lui. Les fidèles compagnons de Macky ont été abandonnés en route ou rayés de la liste des « amis » du Palais. Ils ont été remplacés par de nouvelles sommités qui, autrefois, étaient vomies par l’entourage du Patron. Ces nouveaux amis de Macky sont à l’origine de tout ce chamboulement qui se passe actuellement au Sénégal…

Macky Sall a de nouveaux amis. Autrefois vomis par Macky Sall lui-même, ils sont revenus en force et font la pluie et le beau temps au Palais. Ce sont eux qui sont dorénavant les oreilles, les yeux du Président Macky Sall. Toutes les décisions prises récemment par le Chef portent la marque de l’un de ses personnages. Macky Sall qui a fini de faire une nouvelle lecture de la situation politique actuelle, a compris qu’il lui fallait se rapprocher de certains hommes pour mieux s’imprégner de la situation et des enjeux du moment.

Ils conseillent le patron et tout ce qui se passe en ce moment porte leur signature. Les nouveaux amis de Macky sont au nombre de trois. L’ancien taulard, Karim Wade qui a eu le culot d’accuser d’honnêtes juges. L’homme d’affaires Pierre Goudiaby Atépa, médiateur en tout et mécène du Pastef. Le fondateur de AfrikaJom Center, Alioune Tine, le consultant qui rase les couloirs des institutions panafricaines et sous régionales.

Ces trois personnes sont à l’origine de ce qui se passe aujourd’hui au Sénégal. Karim Wade a créé le problème en opérant un rapprochement avec son ancien bourreau. Tout ce bouleversement connu par le Sénégal porte la patte de Karim Wade. Lors de la proclamation définitive de la liste des candidats à l’élection présidentielle qui devait se tenir initialement au 25 février de cette année, la candidature de Karim Wade avait été rejetée.

Karim Wade est accusé de parjure, car au moment du dépôt de sa candidature devant le Conseil constitutionnel, il avait déclaré par écrit sur l’honneur ne disposer qu’exclusivement de la nationalité sénégalaise. Seulement, un autre candidat qui avait été retenu par le Conseil constitutionnel a jugé utile de déposer devant cette institution un recours pour contester la candidature de Karim Wade car estimant que ce dernier disposait au moment du dépôt de son dossier de la nationalité française également.

Et c’était parti pour l’imbroglio ayant conduit le Sénégal dans la situation où elle se trouve en ce moment. Le Conseil constitutionnel décide de rejeter définitivement la candidature de Karim Wade. A l’Assemblée nationale, l’invalidité de la candidature de Karim Wade secoue. Les députés du groupe parlementaire Wallu et ceux de Benno Bokk Yaakaar, s’allient pour créer une commission d’enquête parlementaire suite à l’accusation portée par Karim Wade de corruption par Amadou Wade contre deux membres du Conseil constitutionnel.

Coup de tonnerre, le Président de la République invoquant les risques d’un conflit entre les deux institutions, parlementaire et judiciaire, décide alors d’abroger le décret convoquant le collège électoral à la date du 25 février. Le groupe parlementaire fait même voter à l’Assemblée nationale la date du 15 décembre pour la tenue de l’élection présidentielle. Ce qui a créé un tollé et un certain nombre de suspicions portant des soupçons concernant une volonté de confiscation du pouvoir par le Président de la République.

Et ce sont les acteurs contre le report de l’élection présidentielle qui vont protester devant le Conseil constitutionnel de cette décision. Le Conseil constitutionnel leur donne raison et rejette le décret portant abrogation de la convocation des électeurs le 25 février. Entretemps, il y a eu d’autres acteurs qui sont entrés dans la danse. Pierre Goudiaby Atépa qui était devenu indésirable au Palais, entre en scène par on ne sait quel concours de circonstance, et réussit à entreprendre la médiation entre Macky Sall et Ousmane Sonko.

Pierre Goudiaby Atépa, vilipendé par Macky Sall, il n’y a pas si longtemps, a opéré le rapprochement entre Sonko et Macky. On ne sait par quel miracle a réussi l’homme d’affaires, seulement il l’avait crié haut et fort que tous les détenus considérés comme politiques allaient être libérés. Ce qui s’est produit avec une vague de libérations de détenus considérés comme politiques. Ce qui est certain c’est que Pierre Goudiaby Atépa n’agit pas sans avoir aucune idée derrière la tête. S’il agit, c’est parce qu’il y a des intérêts en cours.

Alioune Tine est le partisan du report et de l’élection inclusive. Alioune Tine, c’est un secret de polichinelle qui se drape de membre de la société civile donc équidistant des acteurs politiques est en réalité proche d’Ousmane Sonko. Alioune Tine déjeune pourtant chez Ousmane Sonko. Alioune Tine n’a jamais condamné les nombreux dérapages d’Ousmane Sonko, mais s’en est toujours pris à l’Etat du Sénégal. Et aujourd’hui tout ce qu’il fait, tout comme Pierre Goudiaby Atépa, c’est d’obtenir la libération d’Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn