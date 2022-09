Macky devant Serigne Mountakha : « Je ne cesserai jamais de m’engager pour Touba »

Le président Macky Sall a effectué sa visite de courtoisie à quelques jours du grand Magal de Touba Mbacké. Devant le Khalife général des Mourides, le chef de l’Etat est revenu sur son engagement envers la ville sainte.

« Le travail que je fais ici au Sénégal et à Touba, je ne lèverai pas le pied. Aucune personne ne me déviera de ce chemin. Car je veux que, quand je ne serai plus là, que les gens sachent d’où j’ai pris le pays et jusqu’où je l’ai propulsé. Le reste, quelqu’un d’autre prendra le relais », a déclaré le locataire du Palais.

Le chef de l’Etat de rajouter : « j’ai effectué plusieurs réalisations dans la ville sainte de Touba Mbacké notamment dans l’assainissement. Ainsi 23 milliards ont été injectés pour rendre viable le réseau d’assainissement de Touba Mbacké. Car Dakar et Touba Mbacké sont les villes les plus impactées par le phénomène des inondations et du changement climatique », révèle-t-il.

« Même si je devrais partir, ce que j’ai fait pour Touba Mbacké restera pour le pays , la ville sainte ainsi celui qui viendra après moi, n’aura pas à en refaire », a déclaré Macky Sall qui semble penser à un probable départ en 2024.

Le Président en a profité pour lancer des piques à ses détracteurs. « On est conscients des problèmes de la cité religieuse et des projets sont en cours pour des solutions pérennes. Travailler ne rime pas avec bavardage. Je ne cesserai jamais de m’engager pour Touba. », a dit le chef de l’Etat devant le Palais.