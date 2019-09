La rentrée gouvernementale s’annonce avec avec la reprise de la réunion du Conseil des ministres, mercredi. Et plusieurs ajustements pourraient avoir lieu, rapidement, avec notamment l’arrivée de nouvelles têtes à la tête de certains départements ministériels. Et le chef de l’Etat, Macky Sall, le Secrétaire général de la présidence de la République, Mahammed Dionne et le ministre-Secrétaire général du gouvernement, Maxime Jean Simon Ndiaye, vont incessamment entrer en Séminaire pour aborder le calendrier et les objectifs des réformes à venir.