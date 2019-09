Sonko ne lâche rien…Il met en place une nouvelle coalition

Ousmane Sonko en ordre de bataille pour les élections locales met en place une une nouvelle coalition : Pastef et leurs alliés ont mis sur pied Jotna /Patriotes pour l’alternative. ‘’La coalition Jotna a pour objectif d’œuvrer au rassemblement le plus large, le plus solide et le plus durable de partis politiques, mouvements citoyens, associations et personnalités patriotiques, pour le triomphe d’une alternative de rupture d’avec le système de domination néocoloniale, de prédation et d‘exploitation en vigueur dans notre pays depuis six décennies, mais aussi sur notre continent et ailleurs à travers le monde’’, renseigne leur communiqué