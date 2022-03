Macky enterre les anciens ministres pour de bon…c’est fini pour eux

Quand on dit que le président Macky Sall est un politicien tordu, c’est parce qu’il pose toujours des actes en vue de détruire ses principaux rivaux. Hier c’était les opposants qu’il veut réduire à leur plus simple expression. Et aujourd’hui, avec le remaniement qui va intervenir avant ou après les législatives, le président Macky va tenter l’ultime coup de Jarnac pour anéantir tous ses anciens ministres qui étaient accusés d’avoir des ambitions…

Les démons du troisième mandat ont eu raison du président Macky Sall qui pose les jalons pour un coup de force en 2024 comme son prédécesseur et mentor politique, Maître Abdoulaye Wade. Les hésitations à nommer un premier ministre devenu trop encombrant avant même sa nomination, l’exhibition du programme « Jokko ak Macky » destiné à séduire les jeunes et la mise en valeur des chantiers réalisés et ceux à venir, sont des éléments palpables qui dévoilent les ambitions démesurées de l’hyper président Macky Sall.

Et pour arriver à ses fins (troisième mandat par force), Macky Sall doit rallier à sa cause le maximum d’opposants mais il doit aussi faire le nettoyage dans son propre camp. Et tous les ministres qui avaient été taxés d’ambitieux vont passer à la trappe. Le temps des locales a été la période d’observation. Et le temps des Législatives est celui de la « guillotine ». Macky Sall va « couper des têtes…Et seuls ceux qui auront une base forte seront au rendez-vous du « Patron ».

Macky Sall a eu le temps d’observer tous les ambitieux de l’APR lors des Locales. Si Aly Ngouille Ndiaye a brillamment gagné dans sa localité, tous les autres sont restés passifs en train d’attendre le « Patron ». Mimi Touré a préféré regarder le duel de Kaolack à la télé. Amadou Ba a coordonné avec malchance la défaite de Benno à Dakar où se trouve son fief politique. Mahammed Boun Abdallah Dionne est resté patiemment dans son coin en attendant que son « Dieuwrigne » de président lui demande de sortir.

Macky Sall sait après ce round d’observation que seul Aly Ngouille Ndiaye peut se prévaloir d’une vraie base politique qui peut lui faire gagner les Législatives à Linguère. Donc, Aly Ngouille sera l’une des pièces maîtresses de la liste départementale pour les Législatives à Linguère. Mimi Touré, Amadou Ba et Mahammed Boun Abdallah Dionne seront laissés de côté pendant les Législatives car le « Patron » sait que leur poids électoral est « insignifiant ». Il a gardé ses 80% malgré la non-participation de Mimi Touré et Mahammed Dionne et la perte de Dakar avec les Parcelles Assainies d’Amadou Ba.

Macky Sall leur fera le coup de Diouf qui a poussé ses ténors Djibo Ka et Moustapha Niasse vers la sortie. S’ils ne sont pas investis pendant les Législatives ou mis dans une position inconfortable sur les listes aux législatives, que vont-ils faire ? Amadou Ba et Mimi Touré seront poussés vers la sortie et Mahammed Dionne pourra mettre un terme à son compagnonnage avec Macky Sall. Et Mimi Touré aura beau crier sur les toits, mais quelle base la suivra ? Et Amadou Ba ? Il a presque perdu toute légitimité aux Parcelles assainies avec la montée en puissance de Yewwi.

Entre 2020 et 2022, Macky Sall a tellement mis en confiance ses anciens ministres qu’ils sont restés planqués dans leur coin en attendant que le président les rappelle où les recase. Mais Macky les laissait pourrir dans leur retraite le temps que leurs bases respectives s’effritent et qu’on les oublie. Aujourd’hui Mimi Touré n’a plus de base et elle ne s’est même pas présentée aux locales. Et Amadou Ba a laissé filer une chance de gagner les Parcelles. Et Mahammed Dionne, le gagnant des élections de Macky depuis 2016, s’est mis en retraite de la vie politique depuis son départ de la présidence en 2020…

La Rédaction de xibaaru