Le « malheur » de Barthélemy Dias fait…le bonheur de Pastef

La politique sénégalaise est décidément faite de calculs en tous genres. Tout acte posé est calculé à l’avance et toute alliance bénéficie aux parties qui l’ont signée. La coalition Yewwi Askan Wi en est la preuve. Les Alliés de circonstances au sein de ladite coalition démontrent leurs véritables intentions. Une attitude qui risque de précipiter l’explosion de YAW. Barthélemy Dias qui subit les contrecoups de l’affaire Ndiaga Diouf, pourrait être le premier leader à passer sous la trappe. Cette procédure risque d’être bénéfique pour le parti de son « ami », Ousmane Sonko.

La coalition Yewwi Askan Wi fait le beau temps du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Après les élections locales du 23 janvier 2022, beaucoup de Patriotes ont eu de nouveaux postes. Et Abass Fall est le membre de Pastef le mieux servi. Lors de la préparation de ces joutes électorales, il était le directeur de campagne de Barthélemy Dias. Élu nouveau maire de Dakar, Dias-fils a fait de lui son premier adjoint. Un post qui lui sera bénéfique si Barth est condamné.

En effet, le poulain de Khalifa Sall risque 5 ans de prison dans l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf, du nom de ce nervis tué en 2011 devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Si Barthélemy Dias est condamné, il perd le commandement de sa mairie, Abass Fall sera de facto le maire de Dakar. En effet, l’adjoint du maire est chargé d’assumer des fonctions que le maire leur confie, et éventuellement de suppléer le maire en cas d’empêchement. Ce qui sera le cas de Barth s’il est envoyé en prison.

Alors Pastef a bien fait de miser sur un de leur poulain. Le parti de Sonko va gagner à coup sûr à Dakar. Même si le patriote en chef n’est pas aux commandes, Abass Fall pourra se charger de cette tâche. Si Barthélemy Dias et Cie ne sont pas d’accord sur cette éventualité, Dakar pourrait passer entre les mains de la mouvance présidentielle. L’ancien édile de Mermoz Sacré-Cœur, pourrait être révoqué comme Khalifa Sall et la capitale sénégalaise risque alors de passer sous délégation spéciale. Un risque que Sonko et sa bande ne prendront pas.

Mais la politique est faite de contrecoups. Et dans ce jeu d’échec, le Président Macky Sall ne restera pas les mains croisées. Il va tout faire pour écarter Barthélémy Dias du jeu politique et le priver de tous ses droits comme il l’a fait pour Karim Wade et Khalifa Sall. Mais si Barth échappe à la prison, il va combattre farouchement le pouvoir et renforcera son statut d’opposant. Il pourrait aussi devenir le principal adversaire de Ousmane Sonko qui l’a soutenu lors de son procès.

Si l’opposition pense que leurs principaux adversaires se trouvent dans la coalition Benno Bokk Yakaar, elle se trompe. Le choc des ambitions au sein cette opposition sera l’arme qui anéantira leur compagnonnage. Le premier combat se jouera entre Barthélemy Dias, ou Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Une première bataille qui entraînera la fissure de Yewwi Askan Wi et cela pourrait accroître les chances de Macky lors de la prochaine présidentielle car l’opposition sera divisée.

La présidentielle de 2019 a vu le président sortant Macky Sall passer au 1er tour. Il y est parvenu grâce à la mésentente de l’opposition qui était divisée. Toute opposition divisée sert le parti au pouvoir. Et Benno Bokk Yaakaar va s’atteler à la division de l’opposition pour faire gagner leur candidat en 2024. Ce qui s’est passé au conseil municipal de Guédiawaye avec l’achat des consciences démontre à quel le régime de Macky est prêt à tout pour diviser l’opposition.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru