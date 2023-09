Macky informé du départ de You depuis

Invité de la libre antenne de l’émission couleurs tropicales, Youssou Ndour est revenu sur sa position sur le 3e mandat du Président Macky Sall. Il a lâché qu’il n’était pas d’accord pour un 3e mandat. Sauf qu’il ne l’a jamais dit. Le chanteur dit avoir posé un jour une question à Macky Sall à savoir : « pourquoi vous ne dites ni oui ni non ? » Ce dernier lui a expliqué. Il a salué le respect de sa parole comme Birima.

Évoquant le compagnonnage avec le leader de Benno, il estime que chaque alliance politique à une fin pour ainsi justifier sa démission. Il confie avoir dit à Macky qu’il était temps pour son mouvement et lui de mettre fin au compagnonnage et de s’évaluer. Youssou Ndour dit reprendre sa liberté de parler du Sénégal. Macky Sall a été informé de la décision depuis un mois et demi. Parlant des émeutes, il estime qu’il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Pour lui, on ne peut pas faire de la politique et voir toujours des morts. Il s’en désole..