Macky menacé, Barth éjecté, la presse en sursis…Où va Sonko ?

Personne ne s’attendait à un Sénégal de « règlement de comptes » après l’alternance du 24 mars 2024. La reddition des comptes prônée par les nouvelles autorités a laissé sa place à une série de mesures revanchardes. Des menaces sont brandies contre d’anciennes autorités. L’ancien président Macky Sall est la cible de tout le régime dirigé par le duo Diomaye-Sonko. Les journalistes qui ne rataient rien de l’affaire Adji Sarr et Sweet Beauté sont dans le collimateur d’un ministre de la communication. Et le maire de Dakar vient de se voir délester de son mandat de député par la nouvelle majorité. Ousmane Sonko commence fort son magistère après avoir gagné haut la main les Législatives. Mais jusqu’où ira-t-il ?

Ousmane Sonko a bien préparé sa revanche. Et elle est destinée tout d’abord contre les anciens dignitaires qui l’avaient dépouillé de sa fonction d’inspecteur de trésor, de son poste de député et qui l’avaient incarcéré pour diffamation sur l’affaire des 29 milliards du Programme des domaines Agricoles Communautaire (PRODAC). Ensuite Ousmane Sonko mène la vie dure aux journalistes qui ont traité l’affaire Sweet Beauté et le viol « présumé » de Adji Sarr. Sonko n’a pas supporté le rôle « fouineur » de la presse dans cette affaire. Et enfin Sonko en veut à certains de ses proches qui sont devenus ses véritables ennemis comme Barthélémy Dias, Khalifa Sall, Bougane Gueye…

La communication est un pan important pour mener la guerre contre ses adversaires. Et Ousmane Sonko ne se prive de rien dans ce domaine pour arriver à ses fins. L’utilisation des médias d’état pour véhiculer ses messages, le renforcement des influenceurs et lanceurs d’alerte estampillés « PASTEF », la vulgarisation des informations par des canaux officieux et l’utilisation des mouvements affiliés « Pastef » comme relais traditionnels. Et pour humilier ses adversaires, Sonko utilise plusieurs canaux pour présenter ses adversaires comme des ennemis de la république et des offenseurs de la patrie.

Ousmane Sonko a ainsi réussi à diaboliser Macky Sall. Il a fait passer pour un pilleur des caisses de l’Etat. Et pourtant, il n’y a pas si longtemps, les Sénégalais, dans leur majorité, reconnaissaient en Macky, un bâtisseur. Mais aujourd’hui, avec le pilonnage de Sonko, Tout le monde a oublié Macky le bâtisseur, remplacé par « Macky le « manipulateur des chiffres ».

C’est l’œuvre de la communication de PASTEF. Les jeunes, les vieux, les ménagères et les enseignants, tous de Pastef, distillent les informations à la base. Et en peu de temps Pastef change votre réputation. Et c’est ce qui est arrivé à Macky Sall. Les Sénégalais ont en un laps de temps oublié tout ce qu’il a fait et pourtant Sonko et Diomaye n’ont encore rien réalisé.

C’est le même sort réservé à Barthélémy Dias et à Amadou Ba. Par la force de sa communication, Sonko a réussi à faire passer Barthélémy Dias comme un traître et Amadou Ba comme un « fonctionnaire multimilliardaire ». Si Barthélémy Dias a perdu la bataille de Dakar c’est dû à la communication dévastatrice de Pastef. Et pourtant, le maire de Dakar, depuis sa nomination a multiplié les réalisations faites sous Khalifa Sall et Soham El Wardini. Malgré tout cela, Barth a été humilié à Dakar et jusque dans son bureau de vote. Et c’est cette machine de com du Pastef qui a eu raison d’Amadou Ba à la Présidentielle et aux législatives.

Aujourd’hui, Sonko se venge de ses adversaires politiques et mène la vie dure aux journalistes. La presse fait face à plusieurs problèmes combinés : le manque de publicité, la suspension du Fonds d’appui et de développement de la Presse (FADP), le manque de reconnaissance et surtout les convocations du maître des poursuites. Les journalistes sont souvent interpelés pour leurs opinions. Sonko réduit la presse au silence, l’opposition est réduite à sa plus simple expression et l’ancien président s’est mis en exil pour éviter l’humiliation dès son retour au Sénégal. Et Sonko n’a pas fini de sévir…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn