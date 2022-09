Macky perd le contrôle sur tout…le 3ème mandat part en vrille

Le président Macky Sall est arrivé à un moment crucial de sa gouvernance. Dix ans au pouvoir, le chef de l’Etat perd le contrôle à quelques mois de la fin de son second mandat. Les signaux sont rouges dans tous les secteurs, le commandant en chef roule sans premier ministre. Pour ne rien arranger, les faucons du Palais le poussent vers un troisième mandat suicidaire. Comme tout dirigeant qui arrive au terme de son règne, le locataire du Palais voit tout son monde s’écrouler comme un château de cartes.

Plus rien ne va dans le Macky. Benno Bokk Yaakaar vit les dernières heures de son règne. A dix-huit mois de la fin du second mandat du président Sall, son parti est devenu un véritable champ de bataille. Des responsables n’hésitent pas à solder leurs problèmes par presses interposées. Des ministres et DG s’illustrent de la pire des manières. Le commandant en chef, qui navigue le bateau en solo, est dépassé par ce qui se passe dans le pays. Sans premier ministre et un gouvernement mis au repos depuis l’annonce du reamniement, Macky aura tout le mal du monde à terminer son mandat en toute quiétude.

Ce ne serait pas trop de dire que Benno ne contrôle plus rien dans ce pays. Le projet de « réduire l’opposition à sa plus simple expression » est complètement tombé à l’eau avec le monstre Sonko que Macky a créé. Les résultats des dernières élections démontrent clairement comment Benno a perdu la face devant des novices politiques. Le manque de vision des gens du Macky a conduit des personnes comme Ahmed Aidara à candidater pour la présidence de l’Assemblée nationale. Pire, le parti au pouvoir n’a toujours pas de candidats pour 2024…au moment où l’opposition sort ses champions.

Sur le plan social, la situation est pire. Les inondations continuent toujours de noyer les espoirs à Dakar et sa banlieue. Pourtant, le gouvernement a casqué des milliards pour arrêter le phénomène. Mais, la situation échappe toujours au contrôle des autorités concernées. Pendant ce temps, les inondés doivent vivre avec une eau en permanence et des promesses qui ne se réaliseront pas. Au moment où des ministres de la République sont envoyés pour attaquer un opposant déjà entaché par une affaire de viol.

Les rares personnes qui ne sont pas touchées par les inondations doivent faire face à la réalité de la vie. Il faut oser le dire, la vie est devenue chère au Sénégal à cause de l’inflation généralisée des prix de consommation et de services. Les débrouillards ont tout le mal du monde à satisfaire les trois repas quotidiens. Une situation qui met tout le monde à cran. Ce qui affecte la bonne marche du pays. Devant la situation actuelle, la ministre du Commerce a démontré toute son incompétence. Aminata Assome Diatta est complètement assommée par la situation. La faute à Macky Sall qui s’était entêté à la laisser aux affaires.

La situation empire avec un nouveau phénomène qui prend des proportions inquiétantes. La justice populaire est devenue la nouvelle trouvaille des Sénéglais pour faire face aux nombreux cas d’agressions. En moins d’un mois, trois présumés agresseurs ont été lynchés à mort à Dakar. Une situation qui avait poussé des membres de la société civile a haussé le ton. Et s’ils élèvent la voix, c’est parce que le danger est devenu plus qu’éminent. Désormais, l’autre camp refuse d’être l’agneau du sacrifice. A Pikine et Liberté 5, on a vu les camarades des personnes lynchées se faire justice en caillassant tout sur leur passage.

Avec tout ce qui se passe actuellement sous le regard impuissant du gouvernement, Benno ne peut plus s’éterniser au pouvoir. Les pourfendeurs du troisième mandat doivent descendre de leur petit nuage. La situation échappe complètement au chef de l’Etat. A l’Assemblée, Pape Diop a sauvé Macky pour qu’il ait une majorité confortable. Le gouvernement étale son impuissance face aux problèmes des sénégalais. Devant le fait accompli, le président ne peut que se plier à la volonté de son peuple. Et les sénégalais à l’unanimité sont foncièrement contre un autre mandat de Macky…C’est cela la réalité !

Tenaillé par la situation sociale et politique du pays, le président Macky Sall aura besoin de son génie politique pour arriver à terminer son mandat sans entorse. Le troisième mandat n’est plus une option. Tout ce qui reste au commandant en chef, c’est de trouver les voies et moyens de sortir par la grande porte…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru.