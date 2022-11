Macky perdu par les « mauvais visages » du Palais…tous vomis

Le Président Macky Sall, désavantagé dans l’opinion publique par les nombreux scandales de son camp, est aussi un président mal représenté sur les plateaux télés et dans les autres médias. De vieux politiciens qui trainent de sales réputations, essaient de défendre le bilan du Président et son programme de vente des cartes dans les médias aux heures de pointe. Comment un Mbaye Ndiaye peut-il convaincre les Sénégalais d’adhérer au projet du Président si cet homme lui-même n’est pas clean. Les Mahmoud Saleh, Seydou Gueye, Abdoulatif Coulibaly, El Hadj Kassé sont disqualifiés pour vendre « Macky 2024 » car ils ne sont plus crédibles…

C’est un des remords du Président de la République Macky Sall. Il est entouré de personnes peu crédibles incapables de vendre son visage, car étant disqualifiés aux yeux des Sénégalais. Avec eux, Macky Sall doit renoncer à cette idée insensée, de présenter sa candidature à un troisième mandat en 2024. Leurs images passent mal chez les téléspectateurs à l’occasion des débats télévisés. Sur qui donc, Macky Sall doit compter pour mieux défendre son programme et faire adhérer aux Sénégalais son projet de se présenter en 2024, à l’élection présidentielle ?

En tout cas, pas Mbaye Ndiaye. L’on se demande même pourquoi Macky Sall garde toujours à ses côtés un tel énergumène. Aux Parcelles assainies où il prétend avoir une base, il a tellement été laminé lors des élections qu’il n’ose plus se représenter. Mbaye Ndiaye est réputé pour les nombreux scandales qu’il traîne. Récemment, deux de ses enfants se sont mal signalés devant l’opinion publique. L’un est trempé jusqu’au cou dans une sale affaire de trafic de faux billets de banque. Ce qui fait de lui, un vulgaire délinquant qui plombe notre économie nationale.

L’autre n’a trouvé rien de mieux à faire que d’opérer une transformation au sein du logement en fonction mis à la disposition de son père par l’Etat, pour ouvrir une supérette. Pendant ce temps, que faisait son père pour s’y opposer et imposer son autorité à son fils ? Rien, il a fallu la ferme intervention des autorités de l’armée pour faire démolir la supérette. Mbaye Ndiaye ne peut être crédible aux yeux des Sénégalais, compte tenu des différents scandales qu’il traîne…

Seydou Guèye, l’ancien secrétaire général du Gouvernement, est un homme qui squatte les plateaux des télévisions, à l’occasion de débats. Il a de la peine à convaincre les téléspectateurs, à chaque fois. Les Sénégalais le qualifient d’opportuniste. Tout le monde a vu la manière par laquelle, il a tourné le dos de Abdourahim Agne qui pourtant, a contribué à le faire connaître aux Sénégalais. Tout comme Mbaye Ndiaye aux Parcelles assainies, Seydou Guèye a du mal à se faire accepter par les populations de la Médina. Il a toujours mordu la poussière lors des différentes élections à la Médina.

El Hadj Kassé, on lui connaît aucune base. Il veut se présenter comme étant un « cerveau » des différentes stratégies élaborées au sein du Palais pour vendre l’image du Chef de l’Etat. Il y a longtemps que les Sénégalais ne croient plus en lui. Lui aussi, est classé par l’opinion, comme étant un opportuniste. Le clou, c’est que Mankeur Ndiaye, l’ancien ministre des Affaires étrangères classé par les Sénégalais comme étant un homme honnête, a fait une sortie pour dire qu’El Hadj Kassé est venu chez lui pour lui confier dans le secret de son salon qu’il ne sent pas bien au sein du régime où il est isolé.

El Hadj Kassé a tenté de démentir mollement, mais les Sénégalais accordent plus de crédit et de foi aux propos de Mankeur Ndiaye. Il y a encore Abdou Latif Coulibaly, sur qui Macky Sall pouvait espérer pour le défendre sur les plateaux de télévision. Mais là aussi, c’est peine perdue. Les Sénégalais n’écoutent plus Abdou Latif Coulibaly, surtout avec l’affaire de rénovation du Building administratif.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn