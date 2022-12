Macky rate son coup de pub avec…Les rappeurs au Palais

Le président Macky Sall marche vers sa troisième candidature. Désormais, le locataire du Palais et ses soutiens ne cachent plus leurs intentions. La coalition Benno Bokk Yakaar a déjà investi le chef de l’Etat pour 2024. Macky est en train de tout faire pour avoir ses chances. Pour cela, il est même allé jusqu’à se rapprocher des rappeurs hostiles à sa gouvernance. Ce rendez-vous piloté par son ministre de la Culture, Aliou Sow, est loin de suffire. Le troisième mandat reste un projet controversé dans le contexte politique actuel.

Macky continue les tractations pour sa troisième candidature. Après avoir été investi par certains membres de son parti, il cherche des alliés pour son projet impopulaire. Macky qui a toujours été en froid avec les jeunes, cherche le meilleur moyen pour leur vendre son projet. Pour cela, il compte passer par d’autres moyens. La culture est la nouvelle cible du pouvoir pour amener Macky au triomphe en 2024. Le président a profité de la magie de Noël pour rencontrer les principaux acteurs du mouvement hip-hop…

Le nouveau ministre de la Culture semble être au cœur de cette rencontre critiquée. Dr Aliou Sow a réuni, ainsi, une bonne partie des acteurs culturels au Palais. Des images qui ont fait un bon coup de pub au président. Malheureusement, Aliou Sow et Macky n’ont pas réussi à vendre le troisième mandat à ces personnes. Ce, malgré tous les efforts que le chef de l’Etat a fait pour les cultures urbaines. Aliou Sow n’a pas coopté les bons rappeurs. Toutes les personnes qui étaient au Palais sont anti-troisième mandat. Mais cela n’a pas empêché que cette audience fasse grand bruit.

Et si ce projet n’est pas passé comme lettre à la poste auprès de ces acteurs du hip-hop, le Palais y est pour quelque chose. Cette rencontre intervient juste après l’annulation du Show Of The Year de Niit Doff. Beaucoup ont accusé le pouvoir d’avoir “saboté” cet évènement culturel à cause de la proximité du rappeur avec Ousmane Sonko. Alors, inviter les acteurs du hip-hop à cette période, c’est les mettre en mal avec certains acteurs culturels. Vu la manière dont les images ont fait le tour des réseaux sociaux, on se demande même si cela n’était pas la véritable raison de cette rencontre.

En tout cas, cela avait commencé à mettre en mal ces rappeurs et certains artistes. Même Niit Doff, le Pro-Sonko, s’en est pris à ses camarades. Mais c’est après cette audience que les langues commencent à se délier. Et il faut dire que ces rappeurs qu’on traitait de « traitres », ont su fermer le clapet à leurs détracteurs. Contrairement à Niit Doff, Xuman, Rifou et Cie se sont refusés de porter une casquette politique. Ils ont profité de leur face à face avec le chef de l’Etat pour vider leur sac. Ces rappeurs ont, pour la majorité, interpellé le locataire du Palais sur le troisième mandat et la restriction des libertés sous gouvernance.

Cela, le rappeur de Sonko ne pouvait le savoir. Cet homme (Niit Doff) en veut tellement à Macky Sall qu’il ne peut supporter de voir des personnes parler au président. Mais cette audience est un véritable échec pour le Palais. Macky n’aura pas du soutien venant des rappeurs qui étaient au Palais. La majorité de ces artistes ont participé à la chute de Wade en 2012. Tous faisaient partie du puissant mouvement Y’en a marre de l’époque. Tout le contraire de l’actuel Y’en a marre devenu le bras armé de Sonko.

La mafia du palais a raté sa mission d’infiltration dans le mouvement hip-hop. Désormais, le président doit tirer toutes les conséquences de cette rencontre. Seules quelques brebis égarées au sein de son parti soutiennent le troisième mandat. Même si beaucoup de ces artistes ne font plus partie du mouvement Y’en a marre, ils restent engagés pour la cause du peuple. Si le président de la République tente de faire moins que son prédécesseur, il verra des rappeurs plus engagés que Thiat, Kilifeu et Niit Doff se dresser contre lui. La puissance de leurs textes va retentir jusqu’au fond du Palais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru