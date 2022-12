Macky s’enfonce et tombe dans un plus gros piège…comme Wade en 2012

Macky Sall accueilli dans l’euphorie à Tamba par des milliers de militants. Une ambiance de précampagne électorale dominait les enjeux majeurs de cette tournée économique à 14 mois de la présidentielle. Un monde fou selon plusieurs témoignages qui prédisent déjà une victoire éclatante de Macky au 1er tour de la présidentielle en 2024. Un leurre politique déjà vu en 2012 avec son prédécesseur Abdoulaye Wade qui, malgré un rassemblement de plus d’un million de personnes sur la VDN à la veille du second tour de la présidentielle, a été battu par Macky. Et c’est ce dernier qui se laisse berner par ces…illusions d’optique politiques.

Le Président de la République Macky Sall est en train de tomber dans le piège que des responsables de son parti, l’Alliance pour la République (APR) et des alliés lui tendent. Macky Sall ne voit même pas le piège et y est train d’y foncer directement. Macky Sall s’est fait tromper par le nombre fou qui était mobilisé pour lui réserver un accueil à Tambacounda. Comme dopé par cet accueil, Macky Sall s’inscrit dans la logique de se présenter à un troisième mandat en 2024.

On lui a entretenu des illusions. A Tambacounda, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba et le DG de la SICAP ont déroulé le tapis rouge au Président de la République Macky Sall avec des milliers de personnes à perte de vue… Au point de pousser les politiciens de Tambacounda, membres de la mouvance présidentielle, à prédire la victoire du Président de la République dès le premier tour en 2024…

Et dans son discours lors du Conseil présidentiel départemental qu’il a tenu à Tambacounda, Macky Sall, tout laisse croire que Macky Sall se trouve enflammé et qu’il forcera la Constitution pour se présenter en 2024. « Depuis 2012, notre pays a enregistré des efforts significatifs dans tous les secteurs qui ont transformé le visage des régions, départements et communes. La réalisation de 2.526 km de route (à noter le bilan de 189 km d’autoroute compte non tenu de l’axe Mbour-Fatick-Kaolack et le projet d’autoroute du nord entre Dakar-Tivaouane et Saint Louis) », déclare Macky Sall comme pour présenter un bilan positif de ses actions depuis qu’il est élu en 2012.

Sûr de son fait, il poursuit : « Vivre loin de la capitale et de certaines grandes villes, ne doit plus se traduire par une exclusion à un accès satisfaisant à des services sociaux de base de qualité, ou constituer un handicap pour son épanouissement économique et social. Chaque Sénégalais doit se sentir en sécurité, protégé et pouvoir éduquer ses enfants et exercer ses activités professionnelles et tirer profit des opportunités. »

Apparemment, Macky Sall a ressuscité les Conseils des ministres décentralisés pour en profiter et mener une campagne électorale déguisée. Il a commencé sa campagne pour 2024. Après Tambacounda, ça va être d’autres régions de l’intérieur d’accueillir le Président de la République Macky Sall. L’occasion pour les responsables de son parti, de mobiliser des populations qu’ils vont tirer un peu partout en les transportant à bord de cars Ndiaga Ndiaye pour accueillir le Chef de l’Etat dans leurs localités.

Ils manipulent et trompent le Président de la République Macky Sall qui risque de sortir en 2024 par la petite porte. Tout le monde se rend compte qu’il y a des politiciens qui sont en train de tromper Macky Sall comme les Serigne Mbacké Ndiaye qui ont trompé Me Abdoulaye en 2012 avec des rassemblements de plus d’un million de personnes… On a vu la suite, Abdoulaye Wade a été battu largement au second tour de l’élection présidentielle. Les milliers de personnes à Tamba, tout comme les milliers de personnes dans le Fouta, n »ont pas empêché l’opposition de menacer la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale avec 82 députés.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn