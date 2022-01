Comment Macky Sall a créé Ousmane Sonko…l’opposant radical

Les élections du 23 janvier ont montré au grand jour, la puissance d’Ousmane Sonko. Les résultats obtenus par la coalition Yewwi Askan Wi ont placé le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) dans les habits de chef incontesté de l’opposition. Mais si Sonko en est arrivé à ce niveau, il le doit aussi au Président Macky Sall. Le locataire du Palais est l’artisan de la montée en puissance du député cité dans une affaire de viol. Mais cet homme à l’origine de son avènement pourrait être la cause de sa perte.

Les décisions impopulaires que prennent Macky Sall sont les causes principales de sa perte. La preuve, s’il suivait les conseils des personnes qui l’entourent, Ousmane Sonko n’aurait peut-être pas eu cette force de s’imposer dans le landerneau politique. Créé en 2014, le Pastef n’était pas un parti très connu. Avec toutes ses critiques à l’encontre du régime, Pastef était à l’état embryonnaire. Mais il a fallu que le chef de l’Etat s’en mêle pour que le parti de Sonko décolle comme une fusée.

Inspecteur principal des impôts et domaines, Ousmane Sonko n’était rien d’autre qu’un simple fonctionnaire de l’administration jusqu’en 2016. Sonko qui, sans doute pour propulser Pastef, a multiplié les attaques contre le gouvernement. Il est même allé attaquer le système dans lequel il travaille en les accusant d’ « anomalies budgétaires et financières » mettant en cause directement son éternel rival. Suffisant pour que son renvoi de l’administration lui soit notifié. Le bourreau présumé d’Adji Sarr est radié par le décret N°2016-1239, de l’Inspection générale des impôts et domaines en août 2016 pour « manquement au devoir de réserve ».

Macky Sall venait ainsi de signer son arrêt de mort en propulsant Sonko en haut de l’échiquier politique avec l’aide de la presse qui avait fortement relaté cette affaire. S’il prenait exemple sur lui, Macky n’aurait jamais pris une telle décision. Si Wade ne l’avait pas viré du gouvernement, il n’aurait jamais gagné les élections en 2012. Mais le mal étant déjà fait, l’opposant radical a profité de l’occasion pour rejoindre la coalition « Alternative du peuple ». Tête de liste, il obtient un siège à l’Assemblée et multiplie ses attaques contre le pouvoir.

En 2019 il sort troisième à la présidentielle derrière Macky Sall et Idrissa Seck. Une position qui prouve qu’il peinait toujours à être ce leader populaire.

Mais Macky qui joue à l’agent marketing du leader du Pastef, a fait une seconde erreur en mars 2021. L’affaire du viol avait commencé à noyer Sonko. Mais son placement en garde à vue, lui a donné un second souffle. Tous ces jeunes sortis dans les rues pour demander sa libération ont rehaussé la côte de popularité de Sonko. Le résultat a été visible lors des élections du 23 janvier. Sonko a gagné facilement Ziguinchor devant des ténors de Benno Bokk Yakaar. Un autre acte qui démontre clairement que le locataire du Palais a fabriqué Sonko de toutes pièces.

Ousmane Sonko pourrait couler avec Macky Sall. Toute l’existence de Sonko tourne autour du chef de l’Etat. Son programme, c’est peindre le locataire du Palais sous les habits du diable. Mais cet acharnement pourrait se retourner contre lui. Et tout ce qu’il avait bâti s’effondrerait comme un château de cartes.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru