Macky Sall : « C’est Idy qui a posé un acte de rupture »

Le président Macky Sall :

« la déclaration de candidature de (Idy) est l’une des conséquences de son départ ».

En marge de l’émission Yoon Wi de la RFM, le Président Macky Sall est revenu sur la démission d’Idrissa Seck de la présidence du Conseil économique social et environnemental et de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Le chef de l’Etat indique que la déclaration de candidature d’Idrissa Seck à la présidentielle de 2024 est l’une des conséquences de son départ.

« Idrissa, on se connaît depuis le PDS dans les années 89 – 90. Nous avons toujours entretenu de très bonnes relations même si parfois, on s’est séparé à cause de la politique et ce qui est normal », a déclaré en Wolof le président Macky Sall. Qui ajoute : « En 2020, je lui ai appelé pour qu’il nous rejoigne afin qu’on travaille ensemble pour le Sénégal, mais pas pour évoquer les élections présidentielles de 2024. Je lui ai fait savoir qu’il a toute la liberté de faire ce que bon lui semble en 2024. Sa déclaration de candidature confirme qu’il veut partir Ce qu’il a fait. Je prie pour lui».

D’après le président Macky Sall, la « déclaration de candidature d’Idrissa Seck est l’une des conséquences de son départ de la majorité (coalition Benno Bokk Yakaar) et du Conseil économique social et environnemental ».

« Il a fait part de sa candidature à la présidence de la République. Il est dans un régime présidentiel et le fait qu’il pose sa candidature est un acte de rupture par rapport au compagnonnage. Donc j’ai constaté et pris acte de son départ du CESE et de ses ministres », a laissé entendre le Président Sall.

Ainsi, le compagnonnage « mburu ak soow » qui date de 2020 prend fin.

Source IGFM