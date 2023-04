Macky Sall : « Il n’y a pas de journalistes emprisonnés pour ses écrits »

Le président de la République, Macky Sall, est revenu sur certaines accusations portées par l’opposition qui l’accuse d’exercer une répression et d’emprisonner des personnes pour leurs opinions politiques.

« Il est important de mettre les choses au clair concernant certaines affirmations et déclarations qui circulent dans les médias et au sein de l’opposition. En tant que citoyens, nous avons tous des droits et des devoirs, et il est essentiel de se respecter mutuellement.

Premièrement, concernant les soi-disant « détenus politiques » au Sénégal, il convient de souligner que ce terme est inapproprié. En effet, un détenu politique est une personne emprisonnée ou tuée en raison de l’expression de ses opinions. Or, ce n’est pas ce qui se passe actuellement dans notre pays.

La réalité est que certaines personnes ne respectent pas les règles et commettent des actes de violence, tels que la destruction de biens. La loi doit s’appliquer à tous ceux qui enfreignent ces règles, et ce, sans exception. Les associations de droits de l’homme ne pourront pas empêcher l’application de la loi à ceux qui la violent.

En ce qui concerne les journalistes, il est important de préciser qu’il n’y a pas de journalistes emprisonnés pour leurs écrits. Cependant, lorsque certaines règles sont violées, notamment celles concernant l’éthique journalistique, cela devient une autre question.

Il est crucial de garder à l’esprit que le Sénégal est un pays démocratique. Si ce n’était pas le cas, les actes et les paroles de certains individus ne seraient pas tolérés. Certains passent leur temps à insulter et à critiquer le président et les autorités, mais si notre pays n’était pas tolérant, ces personnes ne seraient pas autorisées à s’exprimer librement.

En somme, il est essentiel de se dire la vérité et de reconnaître la démocratie sénégalaise. Les termes tels que « détenus politiques » ne sont pas appropriés pour décrire la situation dans notre pays. Il est important de respecter les règles et de se respecter mutuellement en tant que citoyens », a déclaré le chef de l’Etat dans l’émission Yoon Wi de RFM.