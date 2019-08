Macky Sall est derrière Oumar Sarr

« Il faut que les sénégalais se posent la question pourquoi Oumar Sarr a travaillé pendant 7 ans et qu’un jour il se réveille pour défier Abdoulaye Wade qui lui avait interdit d’aller au dialogue narionale. Il y a anguille sous roche. Si j’avais besoin d’information de Karim Wade je passais par Me Amadou Sall et Oumar Sarr. La main de Macky Sall est derrière les agissements de Oumar Sarr et autres, je ne vais pas avancer sur les allégations des uns et des autres. Quand il parle des problèmes internes du parti devant Macky Sall qui est notre pire adversaire ce qui est irresponsable. La trahison ne vient pas de Wade. » a déclaré Bara Gaye Maire de Yeumbeul Sud, membre du secrétariat national du PDS, qui était l’invité de Aïssatou Diop Fall dans l’émission Face2Face de la TFM

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn