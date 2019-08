Bara Gaye Maire de Yeumbeul Sud, membre du secrétariat national du PDS, était l’invité de Aïssatou Diop Fall dans l’émission Face2Face de la TFM. Le jeune maire Bara Gaye a déclaré qu’il fut l’iun des premiers consultés par Wade lorsqu’il voulait remanier le secrétariat national : «Je suis le premier responsable que Me Wade a sollicité pour parler des changements dans le parti lors de son voyage à Doha. Son Premier chantier est de fédérer le parti. Wade veut tendre la main à tout le monde et leur faire savoir que le PDS est un patrimoine national car les analystes politiques savent que c’est un parti fort et conquérant qui veut revenir aux destinés du pays. Nous ne connaissons que Wade qui va nous orienter et nous conduire encore une fois au pouvoir. Ce gouvernement virtuel du PDS est une possibilité de gérer comme si vous occupez un poste ministériel dans un gouvernement.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn