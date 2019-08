GRÂCE pour KHALIFA, Macky répond : «Le jour où j’en aurai le désir… »

C’est depuis la France que le chef de l’Etat s’est exprimé sur le sort de Khalifa Sall, pour qui, beaucoup de sénégalais souhaitaient une grâce présidentielle lors de la précédente Tabaski. Au cours d’une interview accordée à Rfi, le Président Macky Sall a précisé : «D’abord, la décrispation ne saurait être réduite à une dimension de grâce. La grâce est un pouvoir constitutionnel du président de la République. Ça ne dépend que de lui, et de lui tout seul, et de son appréciation. Donc je ne peux pas discuter de ce que dit la presse par rapport à la grâce. Le jour où j’en aurai la volonté ou le désir, je le ferai comme j’ai eu à le faire. Annuellement, plus de cent personnes, voire un millier de personnes par an en moyenne bénéficient de la grâce. Justement, nous voulons revoir notre système pénal pour réduire le nombre de personnes en prison dans ce cadre-là.