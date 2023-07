Diaraf Sow : « Macky Sall est le président incontesté et incontestable du continent »

Monsieur le Président de la République, Macky SALL, le monde entier vous voue un grand respect et considération et vous êtes considéré comme le Président incontestable et incontesté et le porte-parole du continent africain.

Les États-Unis d’Amérique et leur Président Joe Biden vous admirent et vous respectent et vous le méritez parce que vous êtes un Président exemplaire. Vous êtes une solution et non un problème. Et cela, vos pairs le savent. Tous les Chefs d’États, Rois, Premiers Ministres et dirigeants du monde le savent, c’est pourquoi on peut dire à l’aise que vous êtes le Président le plus respecté dans ce monde : Vladimir Poutine, Angéla Merkel, Xi Jinping, Salman Ben Abdel Aziz, Mohamed VI, l’ex Président Abdou Diouf, les Présidents africains, les dirigeants du monde savent que vous êtes de loin le Président de la République le plus aimé et le plus admiré dans ce monde contemporain.

Vous êtes le roi de la diplomatie mondiale et un grand acteur du développement. Tout le monde est d’accord là-dessus. Le niveau de développement du Sénégal est applaudi partout et par tous, surtout par nos frères africains qui nous envient le Président que nous avons : Macky SALL !

Certes, vous allez quitter la présidence de la République dans peu de temps mais non seulement nous allons vous accompagner jusqu’au terme de votre mandat avec loyauté, patriotisme et détermination mais nous allons vous soutenir dans toutes vos positions présentes et futures, que vous soyez Président de la République ou non tout en sachant que vous n’oeuvrez que pour notre bien, pour le bien du Sénégal et pour le bien de notre continent.

Excellence, nous ne pouvons que vous soutenir et tout le peuple est derrière vous ainsi que nos forces de défense et de sécurité qui concrétisent votre politique sécuritaire à l’intérieur du pays et en dehors de nos frontières.

Vous avez redynamisé notre armée nationale avec l’acquisition de nouveaux avions de combat, d’hélicoptères, d’artilleries lourdes, de chars de combat et d’assaut et de nouvelles armes de derrière génération pour que les sénégalais puissent dormir en toute tranquillité et cela nous vous en remercions.

Monsieur le Président Macky SALL, vous avez fait de notre police, de notre gendarmerie, de nos sapeurs-pompiers et de nos unités d’élites des corps très respectés à travers le monde à tout point de vue. Vous les avez soutenus, rénovés et innovés et leur professionnalisme est applaudi partout à travers le monde. Notre armée également fait partie des plus Républicaines et des plus professionnelles dans le monde avec des officiers très disciplinés.

Excellence Monsieur le Président de la République, terminez en beauté, restez parmi nous, accompagnez-nous sur le chemin de l’émergence mais revenez nous vite en beauté car c’est avec vous que nous avons connu et vécu un Sénégal en beauté, un Sénégal des bâtisseurs, un Sénégal véritablement émergent et sur les rails du développement.

Car avant vous Excellence, on vivait un Sénégal du chat noir condamné à ne jamais gagner une coupe d’Afrique, un Sénégal condamné à vivre uniquement de la culture de l’arachide pour faire marcher notre économie, un Sénégal des mandats illimités et des wax-waxeet, un Sénégal des coupures d’électricité, un Sénégal des mauvais salaires qui refusait le développement.

Grâce à vous Excellence Monsieur le Président Macky SALL et par la bénédiction de Dieu qui vous a béni et qui nous vous a donné comme chance, nous sommes aujourd’hui plus qu’un champion d’Afrique : nous avons tout raflé !

Nous avons le plus beau stade de l’Afrique et nous sommes aujourd’hui dans le cercle restreint des pays producteurs de pétroles et de gaz en attendant la production du premier baril très bientôt qui fera le bonheur de tout un peuple, fier et reconnaissant de son Président de la République.

Aujourd’hui, notre diplomatie est au Top et l’image de l’Afrique est devenue beaucoup plus belle au niveau international.

La démocratie au Sénégal est à son point culminant : c’est la première fois qu’un Président de la République africain décide volontairement de quitter le pouvoir après avoir fait seulement deux mandats : quel homme ! quelle grandeur !

Me Diaraf SOW Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente /Joowléene

Coordonnateur national de la coalition Joowléene Benno Bokk Yaakaar