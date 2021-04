Macky Sall évalue les travaux de la Sogip sa à Diamniadio

Le Chef de l’État a tenu une réunion de travail ce matin avec le directeur général de la Sogip sa Gallo Ba sur les projets en cours de réalisation à Diamniadio auxquels il accorde le plus grand intérêt.

Un accent particulier est mis sur le stade du Sénégal à Diamniadio dont la SOGIP assure la maîtrise d’ouvrage. A l’issue de la réunion, le président Macky Sall est plus que rassuré du travail en cours et adressé des remerciements au DG Gallo Ba et toute l’équipe de la Sogip sa.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn