La Senico traine un de ses agents commerciaux au tribunal

Accusé d’avoir détourné plus de 43 millions FCFA par la société Senico, la dame D. Diédhiou, commerciale, dans l’entreprise, a été arrêtée et déférée au parquet du tribunal de Dakar. La mise en cause a reconnu les faits qui lui ont été reprochés.

Selon PressAfrik, tout est parti le 2 mars dernier, quand le directeur commercial de Senico a porté plainte contre D. Diédhiou pour « abus de confiance ». De l’économie de la plainte, la mise en cause a été agent commercial à ladite société pendant une décennie, avant d’être promue cheffe de vente zone.

Interpellée sur les faits qui lui sont reprochés par les gendarmes enquêteurs, elle a contesté les 43.154.524 FCFA, ne connaissant que la somme de 24.038.659 FCFA. Devant les enquêteurs, elle a rappelé avoir longtemps travaillé comme agent commercial à la Senico, avant d’en devenir chef de vente zone, après le limogeage d’un titulaire.

Disant avoir agi pour relever les ventes de sa zone, la dame a expliqué avoir enlevé des produits pour les redonner à d’autres commerçants, sachant que cela ne rentrait pas dans le cadre légal de ses fonctions. D. Diédhiou a ajouté nombre d’entre eux n’ont pu payer. Ce qui a causé sa descente aux enfers.

Elle a été arrêtée et déférée au parquet du tribunal de Dakar, le 2 avril dernier.