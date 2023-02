Macky Sall injecte 85 milliards dans l’achat de matériels agricoles

Le Chef de l’Etat Macky Sall a présidé , ce samedi, au Grand théâtre Doudou NDIAYE Rose de Dakar, la cérémonie de remise de matériels agricoles. L’occasion pour le Président Macky SALL de mettre l’accent sur les investissements dans le secteur avec le budget de la campagne porté de 40 à 60 milliards de FCFA, soit une hausse de 50%.

Selon la présidence de la République, leChef de l’Etat a lancé un nouveau plaidoyer pour la souveraineté alimentaire. “Si nous voulons être à l’abri des aléas du commerce mondial, nous ne pouvons plus continuer à importer (massivement) des denrées de première nécessité. C’est une grande vulnérabilité dont nous ne pouvons nous libérer qu’en assurant au plus vite notre autosuffisance alimentaire”.

D’un montant global de 85 milliards de Francs CFA, le programme Intermaq permet d’acquérir 2985 unités motorisées, dont 700 tracteurs complètement équipés, 80 chaînes complètes de motoculteurs et 50 moissonneuses-batteuses à pneus et à chenilles, 813 matériels de pompage et d’irrigation de pointe, 100 magasins de stockage d’intrants agricoles (semences et engrais) et 20 chambres frigorifiques pour la conservation des produits horticoles, de la pomme de terre et de l’oignon en particulier.