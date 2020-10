Macky Sall, les nigauds de l’Etat et…Sonko

Enregistrement : Macky Sall ne peut pas payer pour les « nigauds »

Le Président de la République Macky Sall a été élu par les Sénégalais. Il a été élu, parce qu’il bénéficie de la confiance des Sénégalais. Pas quelqu’un d’autre. Macky Sall est le Président des Sénégalais. S’il a été élu, c’est parce que le peuple sénégalais fonde beaucoup d’espoirs sur lui pour conduire la nation vers le chemin de l’émergence.

Les Sénégalais ont élu Macky Sall, parce que le pays souffre de structures sanitaires dignes de ce nom. Dans de grandes zones de ce pays, les populations ne disposent même pas de cases de santé. Les hôpitaux ne sont pas dotés en matériel. Dans le domaine de l’éducation, le déficit d’infrastructures scolaires devient criard. Les Sénégalais vivent dans des conditions précaires. Le Président de la République Macky Sall est attendu sur beaucoup de chantiers, notamment le combat contre la mal gouvernance.

Il y a des nigauds pour divertir les Sénégalais, détourner leurs regards ailleurs alors que les véritables chantiers sont là. Qui peut imaginer un seul instant que le Président de la République Macky Sall a été élu pour être un enregistreur ou être le complice de cette pratique infâme indigne d’une nation imbue de certaines valeurs. La pratique est dégoûtante.

Et aujourd’hui, des personnalités indélicates s’adonnent à de telles pratiques et viennent s’adosser sur le Chef de l’Etat Macky Sall. Ce dernier ne peut être et ne doit être le complice d’un enregistrement fait à l’insu d’une personne, et qui n’engagent que les seuls principaux protagonistes que sont Mansour Faye, un ministre de la République, le magistrat DG de l’Agence de développement municipal (ADM), ainsi que l’habitué de polémiques stériles et dégradantes, qui pense que ce n’est qu’en fréquentant les égouts, qu’on peut préserver un poste qui était inespéré.

Que Mansour Faye, Cheikh Issa Sall, Yakham Mbaye, directeur général du quotidien national Le Soleil veuillent se rabaisser en pensant que le seul moyen pour eux d’avoir du crédit est d’enregistrer leurs interlocuteurs à leur insu, libres à eux. Seulement, le Président de la République Macky Sall n’a rien à voir avec ces histoires de « nigauds ».

La rédaction de Xibaaru