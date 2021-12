Macky Sall : « nous sommes toujours exposés au virus »

Malgré la tendance baissière de la pandémie du coronavirus, le président de la république continue d’alerter sur les mesures barrières. Selon lui, les populations doivent rester combatif et se préparer à la relance économique même si la pandémie de Covid-19 qui est sur une tendance baissière au Sénégal sévit toujours dans le monde.

« La situation de la pandémie s’est beaucoup améliorée au Sénégal, mais la vague qui sévit actuellement dans le monde et dans quelques pays en particulier montre que nous sommes toujours exposés au virus, la pandémie n’est pas encore éteinte et nous ne sommes pas encore à l’ère post-Covid. Nous devons cependant rester combatifs et nous préparer à la relance », a déclaré, hier, le chef de l’Etat, qui présidait au Centre international de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad) la Conférence des Ambassadeurs et Consuls généraux du Sénégal, rapporte Actusen.