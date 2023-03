Macky Sall prône un accès équitable à l’eau

Profitant de la célébration de la journée mondiale de l’Eau et l’accélération de l’exécution des projets hydrauliques, le président de la République s’est réjoui des avancées significatives notées dans l’amélioration de l’accès équitable à l’eau des populations. Un an après la tenue du 9e Forum Mondial de l’Eau au Sénégal, le Chef de l’Etat a demandé au Premier ministre d’assurer un suivi régulier de l’exécution des projets hydrauliques en milieux urbain et rural en veillant notamment à la planification optimale du renouvellement et de l’extension des infrastructures (usines, forages, châteaux d’eau et réseaux) et à l’encadrement de la gestion des forages et autres ouvrages hydrauliques, sous la supervision de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES) et de l’Office des Forages ruraux (OFOR).

En outre, Macky Sall a souligné la nécessité de définir un schéma hydraulique national prospectif, à partir des ressources en eau disponibles et des besoins signalés, en tenant compte de l’évolution démographique et de l’accélération notable de l’urbanisation du territoire national. Par ailleurs, le chef de l’Etat a demandé au ministre en charge de l’Eau d’engager des concertations et une réflexion consensuelle sur : · le repositionnement stratégique de la SONES et la mutualisation de ses interventions avec celles de l’OFOR ; · la régulation du secteur de l’Eau et l’évaluation régulière des modèles économiques appliqués en zone rurale et dans le périmètre affermé ; · la finalisation du nouveau projet de Code de l’Eau, qui doit allier la préservation de la durabilité de la ressource et l’accès équitable des populations à des coûts maitrisés.