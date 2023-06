« Macky Sall respectera sa parole et n’ira pas en 2024 » selon…

Candidature : le Président Macky SALL a déjà choisi ! (Ansoumana DIONE)

Il faut que les sénégalais fassent preuve d’intelligence. Le Président Macky SALL a déjà fait son choix, bien avant sa réélection en 2019, qu’il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de 2024. N’est-ce pas ? Va-t-il respecter sa parole, oui ou non ? C’est là où l’attendent les sénégalais qui l’ont élu en 2012 et 2019, respectivement, pour deux mandats de sept et de cinq ans, consécutifs. Comme il l’avait si bien dit et répété partout à travers le monde, le Président Macky SALL termine en 2024. Et, c’est très clair.

Que le chef de l’Etat Macky SALL le confirme ou pas, les citoyens sénégalais considèrent qu’il est à son second et dernier mandat. Pour la première fois au Sénégal et cela est extrêmement important, un Président sortant devrait organiser une élection présidentielle sans y prendre part. Quel honneur ! En vérité, il marquera d’une encre indélébile, pour la postérité, la plus belle page de notre histoire, en matière de démocratie. Il méritera ainsi le respect de son successeur et même de la Communauté internationale.

L’autre possibilité qui s’offre au Président Macky SALL est de dire qu’il est candidat en 2024. Là, il risque de plonger notre pays dans des séries de contestations si légitimes, pouvant déstabiliser gravement notre nation. Et, vu toutes les réalisations qu’il a accomplies depuis son accession au pouvoir en 2012, ce ne sera pas lui qui serait à l’origine de telles forfaitures. Pour moi, Ansoumana DIONE, le chef de l’Etat Macky SALL respectera bien son engagement et continuera à servir son cher pays, avec tous les honneurs.

Rufisque, le 25 juin 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)