Macky Sall valide un programme de 500 milliards de F CFA pour Tambacounda

Le président de la République, Macky Sall, a validé le Programme d’investissements prioritaires (PIP) régional ajusté, estimé à 500 milliards de F CFA sur la période 2023-2025 pour la région de Tambacounda. Il a fait l’annonce, ce mercredi lors du conseil des ministres décentralisé tenu dans cette localité. Ce programme souligne le document a pour but d’asseoir sur l’étendue du territoire national les bases d’un développement durable à partir des potentialités et de l’expression des besoins territoriaux (au niveau des communes, départements et régions) en termes d’investissements publics et privés.

«A partir des avancées significatives constatées et des besoins sectoriels révélés par les acteurs territoriaux, le Gouvernement, dans la dynamique du Plan Sénégal Emergent (PSE) a élaboré un Programme d’investissements prioritaires (PIP) régional (triennal 2023-2025) articulé autour des seize (17) orientations et décisions», lit-on dans la note.

D’après la même source, le programme s’articule autour du renforcement de la Sécurité et du Désenclavement de la région ; de l’accélération de la relance des chemins de fer avec l’édification d’un port sec et/ou d’une gare des gros porteurs à Tambacounda ; de la réalisation de l’Université du Sénégal oriental ; de la construction des hôpitaux de Tambacounda et de Bakel ; de la reconstruction et Modernisation de l’Aéroport de Tambacounda, des aéroports de Simenti et Bakel (concernant la réhabilitation de leurs pistes).

Il s’agira également de booster le développement de l’Artisanat, de la Culture et du Patrimoine, du Tourisme et des infrastructures sportives (avec la construction de stades et de plateaux sportifs multifonctionnels modernes à Bakel, Goudiry et Koumpentoum); le renforcement des aménagements urbains, de l’accès à l’eau (avec les projets transfert d’eau et la construction de forages multi villages), à l’assainissement et à l’électricité des populations avec les programmes d’équité sociale et territoriale (PUDC, PUMA, PNDL, PROMOVILLES, PACASEN…..).