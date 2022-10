En colère, Macky sort l’arme pour la « destruction » de Mimi Touré…

Macky entame la liquidation de Mimi Touré… Voici l’homme chargé de l’exécution

Entre le Président Macky Sall et Aminata Touré, on est passé du round d’observation à la phase critique de l’affrontement mortel. Mimi a mis fin à ce long compagnonnage après une énième trahison de la part du chef de l’Etat. L’ancienne première ministre qui digère mal cette trahison, vient d’être étiqueté comme la personnalité politique à abattre le plus rapidement possible. Le président de la République vient d’enclencher la machine à broyer l’ex tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar aux élections législatives.

Aminata Touré a intérêt à surveiller ses arrières. Macky Sall et son armée de « machiavéliques politiques » sont à ses trousses. Depuis que Mimi a officialisé sa séparation avec Macky, elle est devenue la cible à abattre. D’abord, ce sont les femmes de Benno qui ont été envoyées pour bombarder leur ancienne camarade. Ensuite le Comité Spécial d’Insultes et d’Invectives (CS2I) a pris le relais. Mais toutes ces personnes n’ont pas réussi à achever la lionne blessée. Alors, le chef de l’Etat vient d’activer son Arme de Destruction Massive (ADM).

Cette arme détruirait des montagnes pour faire plaisir à Macky Sall. Et cette arme se nomme Ismaïla Madior Fall. Ce magistrat, tailleur constitutionnel de haute couture, veut démettre Mimi Touré de son mandat de député. Cette annonce, il l’a faite lors du Jury du dimanche. « Aminata Touré sera démise de son mandat de député si elle cumule un comportement par le discours, par l’attitude, par le positionnement, par le vote comme quelqu’un qui ne fait pas partie de la majorité », a déclaré IMF. En français simple, il compte faire dire à la Constitution ce qu’il n’a pas dit uniquement pour rendre chasser Mimi de l’assemblée. Cela s’appelle, selon Ismaïla Madior Fall, « la démission non formelle ».

En tant que ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall n’est pas sans savoir que la constitution du Sénégal en son article 60 est tellement claire qu’aucune création stylistique du plus grand maître-tailleur constitutionnel ne saurait changer ou transformer. « Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique ». Et ceci est repris de façon textuelle à l’article 7 du règlement intérieur de l’Assemblée. Et la démission doit être formelle, écrite et signée par le démissionnaire.

Vouloir inventer une « démission non formelle » relève de la démagogie et de la malhonnêteté de la part de Macky et son ministre de la Justice. On ne pourra parler de démission que lorsque Aminata Touré aurait de façon claire et nette faite une demande écrite et signée. Autrement dit, aucune interprétation possible tant qu’elle n’aura pas communiqué là-dessus. Même le tailleur de la Constitution ne peut pas utiliser une boule de cristal pour prédire le futur de son ancienne camarade de parti. Mimi Touré a pleinement le droit de rester non inscrite. C’est son droit le plus absolu. Ce n’est pas parce qu’on veut faire plaisir au roi qu’on fera du n’importe quoi.

Si Ismaïla Madior Fall est revenu aux affaires, ce n’est nullement le hasard. Cet homme est acquis à la cause de Macky Sall. Depuis son entrée dans le gouvernement, il ne cesse de théoriser un possible troisième mandat pour son boss. Mais ce projet est suicidaire car les sénégalais veulent changer de régime. Aujourd’hui, Ismaïla Madior Fall est chargé de trouver la manière dont Aminata Touré sera exécutée par un Macky blessé dans son amour propre après le départ de Mimi…

Face à la forfaiture qui se prépare, il devient un impératif pour les députés de l’opposition de prendre la défense de leur camarade. Cette quatorzième législature n’a pas le droit de refaire les mêmes erreurs que la précédente. En tant que député, Mimi doit être protégée contre ses bourreaux car c’est une représente du peuple et non celle de Macky Sall. Si cette élimination passe, Macky aura le droit de créer ses propres lois pour éliminer ses opposants et même pour rester président à vie…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru