Le palais manipule sur le 3ème mandat…Regardez la mise en scène « bou graw »

Macky Sall est déterminée à présenter sa candidature pour un troisième mandat consécutif. Toutes les démarches du palais sont minutieusement élaborées pour ancrer dans l’esprit des Sénégalais que ce sont les populations qui désirent un troisième mandat. Les ministres qui théorisent le 3ème mandat sur les plateaux télés. Les membres de la belle-famille qui approuvent ce mandat de trop et l’appareil de Benno qui met tout en œuvre pour vendre le troisième mandat de Macky.

Dans une vidéo qui circule sur Twitter, on voit Macky Sall et son épouse dans leur voiture sillonner la banlieue. Derrière son véhicule, on voit son conseiller en Technologie de l’information et de la communication (TIC), Aziz Mbaye le suivre. Et sur la route, un individu gare devant le président et fonce vers lui en disant avec force « Monsieur le président, le troisième mandat est une demande sociale ». Et reprenant la vidéo sur twitter, un internaute de soupçonner la manipulation.

« Votre président est encore sorti au volant avec son conseiller en TIC, Abdou Aziz Mbaye qui fait tout pour qu’on croit que c’était improvisé que l’individu qui s’arrête et accoure vers Macky pour lui dire que le 3e mandat est une demande sociale est sorti de nulle part »

Voici la vidéo

Votre président est encore sorti u volant avec son conseiller en TIC, Abdou Aziz Mbaye qui fait tout pour qu’on croit que c’était improvisé, que l’individu qui s’arrête et accoure vers Macky pour lui dire que le 3e mandat est une demande sociale est sorti de nulle part. Nul ! pic.twitter.com/fVLsL9GmHq — Ayoba FAYE (@autruicomoi) October 9, 2022

Comment le véhicule présidentiel avec à son bord, le Chef de l’état et la première dame est vite rattrapé par une voiture qui se gare devant lui san l’intervention des forces de l’ordre dans des voitures banalisées qui le suivent ? Et comment l’individu descend de voiture et fonce vers le président…sans que les forces de l’ordre ne réagissent ? Cet acte n’est pas improvisé. Il est même prémédité. Car la caméra se retrouve derrière l’homme qui sort du véhicule et non devant lui. Si c’était un acte naturel, l’homme serait filmé par devant et on le verrait venir vers le président. Mais les prises de vue mettent en exergue la préméditation…

Les internautes ont découvert la supercherie et identifié l’homme

La vidéo a été fortement critiquée et la supercherie découverte : « Déjà comment peut-on stopper le véhicule du président mou taxaww facilement nii… » commente un internaute sur le réseau twitter. Et selon un autre : « Macky Sall aime trop faire la comédie ». Mais les internautes les plus vigilants ont reconnu le personnage. Et sur le même réseau Twitter, ils n’ont pas manqué de dévoiler l’identité de ce personnage : « L’individu en question est militant de l’APR Aliou Dia faisant partie du cabinet du maire de Wakhinane Nimzatt Racine Talla ». Et des photos de l’individu avec Macky ont été dévoiléés.

Voici l’image de la personne qui a intercepté Macky sur la route…Et regardez la photo d’après.

Et maintenant voila la photo du même individu reçu en audience par Macky bien avant le scénario d’hier sur la route

On veut faire croire aux populations que le 3ème mandat est…une demande sociale

Macky Sall et le Palais sont prêts à tout pour faire gober au monde entier que ce sont les populations qui lui demandent de faire un troisième mandat. Ils multiplient les vidéos dans lesquelles les populations adhèrent au projet du 3ème mandat. Et cette vidéo sur les routes avec cet individu sans doute payé pour jouer cette comédie fait partie de la manipulation de masse. Ces images sur les réseaux sociaux vont s’incrustrer dans l’esprit des populations…comme les stratégies marketing qui vous imposent des produits par la force de la publicité subliminale.

Et les services de la présidence, renforcées par le politologue Yoro Dia sont dans cette logique. Rendre possible l’impossible rien que par la force des images. Les Sénégalais dont la majeure partie ont des smartphones sont les cibles de ces images qui sont vulgarisées par les influenceurs comme Niang Kharagne et Kaliphone Sall qui verra sa détention provisoire se transformer en liberté provisoire car le président a besoin de lui pour ce boulot de manipulation de masse.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn