Macky traque les patriotes…la « liquidation » de Sonko enclenchée

Le parti des patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est à fond dans la présidentielle. Ousmane Sonko envisage des opérations de terrains pour déloger Macky du Palais. Mais la route est parsemée d’embûches. Ce parti est de plus en plus isolé par ses adversaires. Avec les deux procédures judiciaires à son actif, Ousmane Sonko se retrouve dans une très mauvaise position. La traque de ses militants enclenchée par le pouvoir perturbe son ascension. Le début de la liquidation du maire de Ziguinchor…

Ousmane Sonko va-t-il participer à la présidentielle ? C’est la question que se posent de nombreux sénégalais. Le leader de Pastef a de véritables problèmes. Poursuivi par Mame Mbaye Niang pour diffamation et Adji Sarr pour viols et menace de mort, il est à deux doigts de perdre son éligibilité comme ce fut le cas avec Karim Wade et Khalifa Sall. Une condamnation dans l’un de ces deux procès lui sera fatale…

Le nouveau code électoral est très clair sur ce point. En cas de condamnation pour un délit à une peine supérieure ou égale à trois mois avec sursis, ou même une simple amende supérieure à 200.000 F CFA, il perd son droit à être électeur. Par conséquent, il ne sera pas candidat.

Un malheur ne venant jamais seul, Ousmane Sonko est privé de ses plus grands défenseurs. Après Outhmane Diagne, Karim Xrum Xax, Fadilou Keita, Diop Taif ou Nitt Doff, d’autres patriotes ont rejoint la chambre zéro étoile. Depuis quelques jours, on assiste à une véritable chasse aux patriotes. Des partisans de Ousmane Sonko ont été arrêtés à Diourbel avant d’être condamnés avec sursis. Ce mercredi, Xibaaru a appris l’arrestation de Hannibal Djim, un partisan très actif de Pastef sur les réseaux sociaux. Des séries d’arrestations qui en disent long sur le véritable objectif de Macky Sall.

Le chef de l’Etat veut son troisième mandat. Raison pour laquelle il fait le ménage. Et le plus grand obstacle, c’est Pastef. Alors, le pouvoir fait tout pour que l’arme destructrice de Pastef ne soit pas opérationnelle. Si les patriotes font autant peur, c’est qu’ils ont cette forte capacité à mobiliser les jeunes. Alors, Macky frappe là où ça fait mal. Pour tuer un serpent, il faut couper la tête. Une chose que le locataire du Palais a comprise. Toutes ces personnes qui ont eu maille à partir avec la justice sont des actifs de Pastef. Ils savent convaincre les jeunes. Ils abattent un grand travail sur les réseaux sociaux.

L’objectif principal de cette purge, c’est Ousmane Sonko. Le pouvoir fait tout pour le neutraliser. Mais le maire de Ziguinchor réussit toujours à s’en tirer. Alors, on se rabat sur ses sbires pour le déstabiliser. Malheureusement, ces arrestations ne font rien à Sonko. Le leader de Pastef continue de mener ses activités comme s’il n’y a jamais eu d’arrestations de ses militants. Une partie des jeunes est plus que déterminée à le porter au pouvoir. Ce, malgré les graves accusations de viols qui pèsent sur lui. L’un des principaux arguments de cette jeunesse est la violence. Ils ne rêvent que de rééditer le coup de mars 2021. Une seule petite étincelle et tout part en vrille.

Cette fois-ci, ils risquent d’être seuls au combat. Malgré les apparences, les membres de l’opposition sont plus préoccupés à se positionner pour 2024 que de défendre Sonko. Au-delà des conférences de presse et des communiqués, ils ne posent aucun acte allant dans le sens de stopper la traque des patriotes. Sans ses «ultras», Ousmane Sonko n’a aucune chance dans les batailles judiciaires qui l’attendent.

S’il est étouffé par Macky Sall, il sera condamné et éjecté de la présidentielle de 2024. Car faut le dire, envoyer Sonko en prison n’est pas la priorité. L’objectif principal, c’est qu’il ne participe pas à l’élection. Ce qui ne déplairait ni à Khalifa Sall ni à Karim Wade encore moins aux autres leaders de l’opposition.

Quoiqu’il en soit, Pastef est devenu une épine pour Macky Sall. Ce parti avance dangereusement vers le fauteuil présidentiel. Macky qui ne veut pas lâcher son trône, a entamé un grand nettoyage. Mais liquider Ousmane Sonko et son parti ne sera pas sans conséquences pour lui. Alors, le chef de l’Etat pourrait bien transférer le combat à d’autres pions. Que l’on ne soit pas surpris de voir des membres de l’opposition devenir des adversaires du maire de Ziguinchor. Désormais, il est seul contre tous !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru