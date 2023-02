Sonko au cœur d’un nouveau scandale à milliards…ça va barder

A l’approche de la présidentielle de 2024, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, montre un autre visage que celui du saint (Mou Sell Mi) qu’on lui attribuait. L’homme traîne des casseroles. Et les odeurs nauséabondes des dossiers de Sonko en tant qu’inspecteur des Impôts commencent à sentir. Des milliards engloutis par lui et son mentor, Tahibou Ndiaye, l’ancien directeur du Cadastre qui a été condamné à 5 ans ferme et 2,6 milliards de francs CFA d’amende pour enrichissement illicite. Le leader du Pastef et son ancien patron ont spolié et confisqué les terres d’un Franco-Sénégalais puis effacé toutes sortes de preuves…Malheureusement pour Sonko, les héritiers déterrent les dossiers.

Voici l’affaire Dupont…du nom de la victime de Sonko

Dans une vidéo, un des héritiers de Dupont le Franco-Sénégalais en question se lâche. Il est très remonté contre Ousmane Sonko qu’il accuse avec la complicité de Tahibou Ndiaye, d’avoir spolié les biens de Dupont ici à Dakar. C’était du temps où Ousmane Sonko était en poste à la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID). Profitant de leurs rangs, Ousmane Sonko et Tahibou Ndiaye, selon l’héritier en question de Dupont, se sont accaparés illégalement de son titre foncier immatriculé 5610 DG (Dakar – Gorée) qu’ils ont morcelé en plusieurs parcelles pour les vendre par bails…

L’accusateur se veut précis dans la vidéo car il soutient que le maire de Ziguinchor et Tahibou Ndiaye qui ont spolié illégalement Dupont de ses biens fonciers, ont vendu plusieurs lots de parcelles par bails, au niveau du virage de Yoff, y compris là où est implantée la Brioche dorée… Pour mieux maquiller leurs forfaits, d’après l’héritier accusateur, ils sont allés à Thiès pour détruire tous les papiers d’état-civil de Dupont. Seulement, un crime n’est presque jamais parfait, a-t-on l’ancien inspecteur des impôts et Tahibou Ndiaye qu’il dit qu’ils s’en sont accaparés sont gardés en lieu sûr à Nantes (France).

Il avertit Ousmane Sonko. La famille Dupont ainsi que leurs avocats sont sur leurs traces, lui et Tahibou Ndiaye, afin qu’ils répondent de leurs « actes abominables » devant la justice. Il va même plus loin, en soutenant qu’Ousmane Sonko, un fonctionnaire qui ne percevait qu’un salaire de 400 000 FCFA, s’est enrichi subitement, au point d’être à la tête d’une fortune estimée à plusieurs milliards FCFA en 2017. Il avance même que c’est pourquoi, le fonctionnaire radié qui n’avait plus besoin de travailler, a tout fait pour se faire radier de la fonction publique.

L’héritier qui contient difficilement sa rancœur, prédit qu’le leader de Pastef ne sera jamais Président de la République du Sénégal. Il craint, le jour où Ousmane Sonko sera élu à la magistrature suprême de ce pays que ce scandale dont il est mêlé, ne soit définitivement étouffé. Or, dans son entendement, Ousmane Sonko doit payer pour le mal qu’il a commis. Il ajoute qu’en commettant son forfait, Ousmane Sonko était loin de se douter que Dupont avait des enfants ici au Sénégal et qui sont de teint noir.

Si toutes les accusations lancées contre lui sont avérées, on peut dire d’Ousmane Sonko, en plus d’être un « violeur », un « diffamateur » est un « spoliateur de biens » et « voleur de terres », alors qu’il était en service à la DGID. Il aurait dû être poursuivi au même titre que Tahibou Ndiaye qu’il avait cherché par tous les moyens à sauver d’une condamnation, au point de courber l’échine devant Mansour Faye, parce que tout simplement beau-frère du Chef de l’Etat. En tout cas, voilà qui clôt un chapitre du débat sur le fait qu’Ousmane Sonko a commencé à devenir milliardaire lorsqu’il était aux Impôts et Domaines.

La vidéo de l’accusation

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn