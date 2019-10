Macky va respecter sa parole sur le…Troisième mandat

C’est l’avis de Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma, chargé de la culture et de la communication du Magal de Touba et Ministre conseiller du président de la République qui était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la journaliste Aïssatou Diop Fall Niang. « Le droit c’est le droit. Le sentiment personnel n’a pas de sens. Si on laisse de côté les préjugés politiques, on peut croire que le président Macky Sall va respecter sa parole sur le troisième mandat. Le débat véritable est le dialogue sir les ressources naturelles entre autres. Ma pensée ne compte pas. Les spécialistes du droit ont le privilège de se prononcer là-dessus.