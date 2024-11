Macky veut réparer ses erreurs irréparables…Le summum de l’hypocrisie

Macky Sall est un parfait comédien qui aime jouer avec la vie de tous ceux qui l’entourent. Après avoir trahi son candidat à l’élection présidentielle de mars 2024 et favorisé l’avènement au pouvoir de l’opposition radicale, Macky Sall revient aujourd’hui comme si de rien n’était pour critiquer le nouveau régime et faire des promesses au peuple en cas de victoire aux législatives anticipées du 17 novembre 2024.

L’ancien Président de la république veut revenir au devant de la scène politique après avoir affaibli son camp et humilier son candidat. Et ceux qu’il avait aidés à accéder au pouvoir sont sur sa liste des personnes à abattre. Il essaie de faire amende honorable mais il oublie que ses erreurs sont…irréparables.

Macky Sall est un politicien hors pair qui se perd dans ses calculs. Pendant 12 ans, d’un côté, il a essayé de réduire l’opposition à sa plus simple expression et d’un autre côté il a crée son pire opposant et fait sa promotion en le persécutant. Macky Sall a marché sur tous ses opposants et même à l’intérieur de son camp, il a éliminé tous ses n°2. Il a même fait passer la fonction de premier ministre pour une coquille vide. Macky se voulait seul à la tête de l’état. Ayant réussi à faire le vide autour de lui, Macky Sall va prendre des décisions qui seront fatales à son avenir politique.

Macky Sall va alors choisir un candidat à la présidentielle qu’il n’aime pas et n’a jamais aimé. Personne ne sait pourquoi le choix de Macky Sall s’est porté sur Amadou Ba. Il avait déjà humilié Amadou Ba après que ce dernier ait investi des centaines de millions pour sa réélection à la présidentielle en 2019 avant de le défenestrer du gouvernement en 2020. Macky Sall revient en 2022 pour nommer Amadou Ba premier ministre. Et les tortures psychologiques de Amadou Ba ne faisaient que commencer. Il va apprendre aux ministres du gouvernement à désobéir à son premier ministre.

Macky Sall va jusqu’à faire dénigrer son candidat à la présidentielle par ses ministres et Dg qui vont récuser le choix du Pm. Le président de l’Alliance Pour la République (APR) va pousser le bouchon trop loin en se joignant au PDS pour faire accuser son candidat de corruption de deux juges du conseil Constitutionnel. En faisant cela Macky Sall avait une idée bien précise en tête. Le report de la présidentielle et la prolongation de son mandat. Malheureusement le conseil Constitutionnel ne va pas suivre le président de la république et va obliger Macky Sall à quitter le pouvoir.

Et c’est à partir de cet instant que l’ancien président va vouloir changer le destin du Sénégal. Il voulait punir les Sénégalais qui ont refusé son 3ème mandat et le Conseil Constitutionnel d’avoir aussi refusé la prolongation de son mandat de quelques mois. Et c’est là que le patron de l’APR va peaufiner une stratégie politique qui relève de l’utopie. Faire gagner les adversaires de son candidat. En un mot Macky Sall va œuvrer pour donner le pouvoir aux opposants radicaux. Il n’en mesurait pas les conséquences.

Le leader de l’APR a réussi à mettre les radicaux au pouvoir en trahissant son candidat et en finançant ses opposants. Quand il quittait le Sénégal après avoir installé ses ennemis au pouvoir, Macky Sall pensait pouvoir se la couler douce dans son Riad au Maroc. Mais son remplaçant et son Pm ont commencé à remettre en cause son bilan et les chiffres de la croissance accumulés depuis plusieurs années. Macky voit alors réputation prendre un sacré coup et voit le pays dégringoler. C’est alors qu’il veut revenir réparer ses erreurs.

Les erreurs irréparables de Macky

Macky Sall devient tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal aux Législatives. Le chef de l’APR veut rebondir. Il cherche à gagner la confiance des Sénégalais qui l’ont « viré » il y 8 mois. Il fait 7 promesses aux Sénégalais si sa coalition remporte la majorité. Il veut revenir réparer ses erreurs sauf que c’est peine perdue. Il tente de recoller un verre brisé en mille morceaux. Il a commis un inceste politique, celui de pactiser avec son ennemi contre son candidat et de faire gagner ce dernier. Et aujourd’hui, il veut tout remettre en ordre. Malheureusement le mal causé par Macky est tellement profond que les Sénégalais vont devoir en subir les conséquences pour 5 ans encore.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn