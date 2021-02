Macky vole au secours des orphelins du «Joola»

Les membres du Collectif des familles des victimes du Joola qui continuent de réclamer la régularisation des pupilles peuvent pousser un ouf de soulagement. Et pour cause, le Président Macky Sall a accédé à leur requête.

Abordant, hier en Conseil des ministres, la question liée à la prise en charge financière du dossier des orphelins du “Joola” non déclarés pupilles de la Nation, le chef de l’Etat a demandé au ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, de prendre toutes les dispositions, en relation avec le ministre des Finances et du Budget, afin, d’une part, de régulariser la situation de ces derniers, et, d’autre part, de procéder au paiement de la somme destinée aux ayants droit, rapporte L’AS.