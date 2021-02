Moustapha Diakhaté présente ses excuses à la Oumah islamique

Moustapha Diakhaté regrette ses propos qu’il a tenus sur l’ascendance du Prophète Mohamed (Psl). Lynché sur les réseaux, l’ancien président du Groupe parlementaire de la majorité présidentielle, conscient qu’il avait commis une bourde, a eu l’humilité de demander pardon. Mieux, il jure que pareille erreur ne se reproduira plus jamais.

« (…) Je m’adresse à mes sœurs et frères en islam pour exprimer mes sincères et profonds regrets pour les propos que j’ai malencontreusement tenu au cours d’une émission sur un site internet de la place. Au vu de l’émoi que les dits propos ont hélas suscité , et après en avoir discuté avec différents érudits, je reconnais humblement mon erreur. Une erreur d’interprétation qui après coup, me sidère moi-même. Hélas en tant qu’être humain, je suis faillible. L’ascendance du Prophète Seydina Mouhammad (Psl) est choisie et bénie par Dieu.

Mon guide religieux Cheikhoul Khadim a consacré un de ses poèmes (acrostiche) [Walbaladu tayibu…] pour honorer sa divine généalogie. Mon vénéré guide cite le mérite de Ses Illustres aïeux avec une grande déférence. À mon tour, je m’incline devant toutes les musulmanes et musulmans heurtés et blessés par mon malheureux écart de langage, pour retirer ces mots. Je renouvelle, en tant que mouride, mon entière adhésion aux thèses de Cheikh Ahmadou Bamba consistant à honorer absolument l’ascendance du Prophète Mouhammad PSL. Inch Allah , une pareille erreur ne se reproduira plus jamais », a écrit Moustapha Diakhaté.