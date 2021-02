Plusieurs tonnes de riz volées au CICES

Une bande de malfaiteurs a fait irruption, dans la nuit du 14 au 15 février dernier, aux environs de 4 heures du matin, dans un entrepôt de stock du CICES, emportant plusieurs tonnes de riz, rapporte L’Observateur dans sa parution de ce jeudi.

Selon le journal, les cambrioleurs avaient creusé un trou dans le mur du stockage des denrées alimentaires pour accomplir leur forfait. A. D., vigile au CICES, et Mb. Th., chauffeur de taxi, ont été arrêtés et déférés, hier mercredi, au parquet. Aux dernières nouvelles, d’autres mis en cause, actuellement en fuite, sont activement recherchés.