Macky, Wade et le Stade…un grand danger pour…

Macky et Wade en danger…Avec leur « rapprochement » dans ce qu’il est convenu d’appeler « le protocole du stade du Sénégal »

Le parti démocratique sénégalais (PDS) fait partie des trois grands partis qui ne brillent plus. Depuis que les rênes du parti ont été transférées entre les mains de l’exilé Karim Wade, c’est le black-out total. Le dernier souffle de ce parti est entre les mains de Me Abdoulaye Wade. Mais son âge très avancé est un véritable handicap pour ce mythique parti. Depuis quelques temps, le Président Macky Sall multiplie les appels du pied vers ses anciens camarades. Mais les libéraux devraient faire attention, les bonnes grâces du chef de l’Etat ne sont pas sans risque.

Entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, tout semble aller pour le mieux. Après la guerre et les insanités, l’heure est à la réconciliation. Après la rencontre historique à Massalikoul Jinane, en septembre 2019, l’actuel chef de l’Etat vient de poser un nouveau pas vers son mentor politique. En effet, le stade du Sénégal va porter le nom d’Abdoulaye Wade. Un acte fort qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Même s’il est positivement apprécié, certains estiment que les deux hommes complotent sur le dos des sénégalais. Une réaction que Xibaaru avait déjà anticipé. Dans un précédent article on avait alerté des dangers qu’il y’avait pour le PDS d’accepter un tel geste.

Mais avec le Président Macky Sall, personne ne sait sur quel pied danser. Le locataire du Palais est une « bête » politique. Tout acte qu’il pose est mûrement réfléchi. Il ne fait rien au hasard. En honorant Abdoulaye Wade, Macky a noyé le PDS dans la marre à crocodile. Désormais les soupçons se sont accrus sur les relations entre le « Macky » et les Wade. En donnant le nom de ce stade au Pape du Sopi, le chef de l’Etat drague les libéraux, mais aussi leur électorat. Nombreux sont les sénégalais qui félicitent le locataire du Palais pour cet acte posé.

On s’achemine vers les élections législatives qui doivent se tenir le 31 juillet 2022. Si Macky Sall réussit à rallier les libéraux et leurs souteneurs à sa cause, il aura toutes les chances de ne pas perdre son parlement. Car Me Wade garde toujours une bonne partie de son électorat. Avoir un parti comme le PDS pourrait permettre de contrer l’avancée fulgurante de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais aussi de réunir la famille libérale.

Malheureusement les projets sombres de Macky Sall sont un véritable danger pour le PDS. L’existence de ce parti ne tient plus qu’à un fil. Que Karim Wade soit amnistié par le chef de l’Etat ou pas, toute alliance avec le pouvoir reviendrait à anéantir le peu qui reste de ce parti. Cela prouverait que le PDS s’est toujours payé la tête des sénégalais et de toutes les personnes qui se battent pour que Wade-fils soit rétabli dans ses droits.

Macky Sall, aussi, prendra pour son grade. Les résultats du scrutin du 23 janvier ont démontré que les sénégalais n’acceptent plus les alliances de circonstances. Rouler avec le parti de Wade, dans le contexte actuel, reviendrait à porter une grande pancarte sur lequel il est écrit « ne voter pas pour moi, j’ai comploté sur votre dos ». Alors le pari est risqué pour les nouveaux « amis ». Défier les électeurs pourrait leur couter très cher.

Macky Sall chercher à rallier le PDS dans sa cause. Agir sur le dos des sénégalais est très risqué pour lui mais surtout pour les libéraux. Maintenant reste à savoir jusqu’où Macky Sall est prêt à aller dans ses calculs politiques. Va-t-il amnistier Karim Wade ? L’avenir nous édifiera.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru