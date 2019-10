Macky-Wade…l’exception de la démocratie sénégalaise

Rencontre WADE- MACKY: « la politique est un humanisme ».

Par Cheikh Ndiaye

Quoique très polémique, la démocratie sénégalaise est très grande. Cette identité sénégalaise dans un monde tout à fait différent, est le fait d’hommes et de femmes conscients du sens premier de l’engagement politique. Nous devons aussi cette identité et exception sénégalaises à l’existence de ressorts socio- religieux soucieux de la paix et de la stabilité sociale. L’acte que vient de poser le Président Macky Sall et son prédécesseur WADE, est de haute portée humaine ou humaniste et un exemple de ce que doivent être les rapports entre des acteurs politiques ont en partage le pays. Le contenu de cette rencontre, qui a porté sur des questions d’intérêt national l’est davantage. L’appréciation positive des sénégalaises et des sénégalais est d’ailleurs l’attestation la plus tangible de la qualité des actes posés par les présidents Wade et Sall.

Cheikh NDIAYE RESPONSABLE POLITIQUE APR GRAND YOFF