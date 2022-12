Macky2012 félicite Amadou Ba et tire sur l’opposition

Les leaders de Macky2012 saluent le rejet de la motion de censure par les députés des groupes Benno et Wallu deux entités politiques qui se distinguent de par leur sens des responsabilités, et de maturité politique.

Les députés réunis autour de Yewi continuent de se distinguer par des attitudes matérialisées par leur immaturité politique, la violence physique et verbale et la méconnaissance des textes qui régissent le fonctionnement l’assemblée nationale.

Les députés du groupe Benno Bok Yaakaar, conscients de leur rôle de véritables représentants du peuple, soucieux du bien-être des populations et rassurés par la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, partagent sans équivoque, la politique de développement socio-économique déclinée dans le référentiel des politiques publiques, le Plan Sénégal Émergent.

Une vision de son Excellence le Président Macky Sall qui nous vaut aujourd’hui autant de réalisations au plan économique, social, infrastructurel, sécuritaire, et sans oublier l’emploi des jeunes. Nous leaders de Macky 2012, nous nous félicitons de ce bilan élogieux à travers des programmes ambitieux et innovants notamment le PUDC, Promovilles, Puma, les bourses de sécurité familiale, la CMU entre autres. Des réalisations palpables, et tangibles dans tous les secteurs aussi bien de l’énergie où depuis l’avènement de son Excellence le Président Macky Sall, le Sénégal est passé de 573 mégawatt à 1616 mégawatt. Sur les infrastructures routières, notre pays est passé de 32 km d’autoroutes à 189 km, de 5000 pistes à 6613, de 11 ponts à 20 ponts et de 1578 km de route à 2528 Km.

Pour l’électrification rurale, de 1098 villages électrifiés, le Sénégal a atteint plus de 2200 villages, sans oublier les infrastructures scolaires où de 54748 salles de classes nous en sommes aujourd’hui à 90345, et enfin la production de riz qui passe de 450800 tonnes de riz à 1million 600 mille, etc.

Les leaders de Macky2012 félicitent son Excellence le Président Macky Sall qui met ainsi définitivement le Sénégal sur les rampes du développement et pour le peuple reconnaissant, le Président Macky Sall incarne l’espoir.

Les leaders de Macky2012 réaffirment leur engagement et soutien au chef de l’Etat et encouragent le gouvernement à œuvrer dans la continuité des actions impulsées par son Excellence le Président Macky Sall et dans la dynamique de consolidation et de combat pour la prise en charge des préoccupations des populations pour un Sénégal prospère dans la stabilité et le vivre ensemble.

Pour les leaders de Macky2012

La Coordonnatrice Adji Mergane Kanouté