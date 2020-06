Madiambal à Yakham : « Macky Sall va tous vous trahir »

C’est une révélation croustillante du DG du Soleil Yakham Mbaye à nos confrères de Dakarposte. Yakkham Mbaye révèle que Madiambal, le Patron du journal le Quotidien qui a voulu le recruter en vue de combattre Macky pour Karim Wade lui aurait signifier que le candidat Macky Sall allait tous les trahir…Et pour mieux attirer Yakham Mbaye, Madiambal lui aurait proposer de lui imprimer gratuitement son quotidien…

« En septembre 2011, un mois avant le lancement du journal Libération, il a demandé à me voir et m’a reçu dans les bureaux du journal Le Quotidien qui se situaient à Yoff. Pour me tenir le discours suivant : «Boy, tu figures parmi les meilleurs journalistes de ta génération. Je sais et l’Etat sait que tu t’apprêtes à lancer un journal financé par Macky Sall pour combattre Wade et surtout Karim. Ne commets jamais cette erreur. Macky Sall va tous vous trahir, retrouver Wade qui va gagner les élections. Ne t’aliènes pas Karim. Et si tu es disposé, je peux arranger votre rencontre. Réfléchis à ça. En attendant, je t’offre le tirage gratuit de ton journal dans mon imprimerie.»

Ma réponse a tenu en trois points.

D’abord, j’ai précisé à l’endroit de Madiambal Diagne que je n’avais rien demandé à Macky Sall et qu’il n’a pas investi un kopek dans Libération.

Ensuite, j’ai fait savoir à Madiambal Diagne que je n’ai jamais été un journaliste neutre ou impartial et que je n’en ai jamais vu de ma vie. Et que ma posture engagée auprès de Macky Sall qui a été à l’origine de ma démission du journal Le Populaire n’avait pas varié.

Enfin, j’acceptais son offre fraternelle d’imprimer gratuitement Libération chez lui. Mais, je n’étais pas dupe. Après les premiers numéros dans lesquels nous avons canardé le régime de Wade, il a été mis fin à cette gratuité. Et nous sommes allés ailleurs imprimer notre journal. » dixit Yakham mbaye

Extrait interview de Yakham Mbaye DG du Soleil à Dakarposte