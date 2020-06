Sénégal : des émigrés défendent le ministre l’éducation Mamadou Talla

AU SÉNÉGAL, CERTAINS NOUS CONSIDÈRENT COMME DES INCOMPÉTENTS QUI NE MÉRITENT PAS LES RESPONSABILITÉS QUE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE NOUS A CONFIE PARCE QUE TOUT SIMPLEMENT NOUS SOMMES DES ÉMIGRÉS

Au Sénégal, certaines voix se lèvent ces temps-ci pour prétendre que nous membres des diasporas sénégalaises, nous sommes incompétents et que nous ne méritons pas les responsabilités qui nous sont confiées par le Président de la république. Un vent de stigmatisation construit à partir de mensonges intéressés et préfabriqués pour atteindre des objectifs de règlements de compte

Un ancien membre des diasporas sénégalaises en France, actuellement ministre dans le gouvernement de Macky SALL fait l’objet d’un lynchage médiatique douteux et inacceptable dans les médias sénégalais, par des acteurs qui, même si leurs champs d’actions professionnelles recouvrent le périmètre du ministère de l‘éducation nationale n’en demeurent pas moins des politiciens encagoulés qui se cachent derrière le spectre syndical afin régler des comptes personnels ou politiciens .

Le ministre MAMADOU TALLA, depuis l’avènement du covid-19 au Sénégal fait l’objet de tirs nourris de part et d’autre de la part des syndicats d’enseignants et aussi de politiciens véreux comme CISSE LO, et de ceux de l’opposition, pour des règlements de compte crypto partisans internes à l’APR, et /ou revanchards

Si les critiques et les attaques concernaient sa gestion ministérielle de la crise liée à la pandémie du COVI 19 , moi même si je ne suis pas d’accord avec lui sur la reprise des cours au Sénégal et sur sa manière de faire , compte tenu du risque sanitaire autant pour les enseignants que pour les populations des lieux d’affectations de ces derniers, je n’aurai pas estimé nécessaire de m’exprimer ni de lui apporter mon soutien.Car, les contradictions d’intérêts dans l’animation d’une action publique sont dans l’ordre normal des choses

Ce qui n’est pas acceptable et qui est dégueulasse, c’est ce sont les allusions faites à son ancien statut d’émigré membre de la diaspora sénégalaises en France, pour justifier de attaques lâches et personnifiées, prétextant que c’est parce qu’il est un émigré qu’il ne sait pas , qu’il ne peut pas être, et qu’il ne mérite pas d’être un ministre, à fortiori celui de la formation professionnelle et surtout de celui ô combien prestigieux et très compliqué et complexe de l’éducation nationale.

Mamadou Talla sait que je ne suis pas son défenseur, ni son soutien politique et que je ne le défendrais en aucune circonstance. Nous ne sommes pas dans les mêmes accointances politiques. Il est à l’APR et moi je suis un chef de parti politique différent qui, tout en étant aujourd’hui allié du président de la république, peut se retrouver demain comme son adversaire. Au sein même des réseaux des diasporas sénégalaises, nos parcours ne se rencontraient pas dans nos engagements réciproques au sein du champ social des diasporas sénégalaises. Mais je n’accepterai jamais qu’il soit lynché en puisant la cause de son lynchage de son statut d’ancien émigré comme si incompétence rime avec émigré. Que nenni

Tout le monde au sein des diasporas sénégalaises de France et au sein DSE APR connait l’état de mes rapports actuels avec MAMADOU TALLA, et je suis à l’aise en écrivant ces lignes.

Oui MAMADOU TALLA est un émigré, non il n’est pas novice dans sa mission d’enseignant qui l’a conduit au ministère de l’éducation nationale. Il a été enseignant à Diourbel, le destin a fait qu’il a été le professeur de notre première dame. Et alors ! en quoi est-il responsable de cela et de celui-ci .

Oui il est un ami du président de la république depuis une période où tous les deux ils n’étaient rien dans le paysage politique d’hier au Sénégal. Et en quoi est-il responsable du destin politique de leur amitié qui les lie ?

Oui MAMADOU TALLA est un émigré sénégalais ayant longuement séjourné en France et a enseigné comme professeur dans un établissement secondaire de la ville de MONTIGNYB LES BRETONNEUX. Le système d’enseignement au Sénégal et celui en France étant des sœurs jumelles, elle se trouve où et à quel niveau son incompétence de l’exercice de sa mission de ministre de l’éducation nationale. Un département ministériel n’est-il pas animé par une équipe parmi laquelle il y a des syndicats qui même s’ils sont des contradicteurs et des corporations d’intérêts, sont parties intégrantes du dispositif national des transmissions des savoirs et des savoirs faire ?

L’échec de MAMDOU TALLA dans la reprise des cours, est-il de sa seule responsabilité fût – il ministre ; n’est-il pas aussi celui des organisations des parents d’élèves, de son équipe ministérielle et de celui des syndicats qui n’ont pas joué le jeu de la réussite des reprises des cours, mais plutôt le recours caché à l’échec pour discréditer et donner des coups de règlements de compte politiciens

Oui MAMADOU TALLA est un éducateur , au-delà de sa mission professionnelle d’enseignant en France , il est un vulgarisateur des identités partagées , un transmetteur interculturel, un praticien des intermédiations entre multi-appartenances et identités à travers son association SEHILAABE DAANDE LENYOL (SDL ), Support essentiel de l’orchestre de BAABA MMAL, et véhicule d’apprentissages des jeunes sénégalais de MANTES LA JOILIE, leurs facilitant ainsi les découvertes de leurs pays , cultures et langues d’origines à travers la musique de BAABA MAAL

Oui MAMADOU TALLA est un émigré marié à une jeune fille de SINTHIUOU BAMAMBE née France dont j’ai eu l’honneur de faire découvrir pour la première fois le Sénégal en juillet 1989 ( et en quoi elle est responsable de son lieu de naissance ?) lors d’une colonie de vacances que j’avais organisé pour les enfants du Sénégal nés en France ( je m’honore d’être le père de ce dispositif des liens avec les cultures d’origines en faveur des enfants d’étrangers nés en France en 1987, et validé à l’époque par les services publics français en charge de l’intégration et de la lutte contre les discriminations, services publics appartenant au ministère français des affaires sociales et de la solidarité nationale, réflexions issues de mes travaux de recherches universitaires sur interculturalités et multi-appartenances identitaires).

Oui MAMADOU TALLA est émigré qui, comme nous tous membres des diasporas sénégalaises l’étranger a trimé, s’est privé des plaisirs de la vie en France en tant que jeune, pour subvenir aux besoins de sa famille et a participé de ce fait à la stabilité sociale et politique sénégalaise et sans laquelle le Sénégal ne serait pas à l’abri des explosions populaires liées à la pauvreté. Alors que beaucoup d’autres dans l’espace économique et politique sénégalais privilégiaient des détournements de fonds des aliénations des budgets nationaux pour les détourner et les cacher dans des pays offshore et / ou de choisir d’être corrompus dans le cadre de marchés gré à gré ou d’appels d’offres publics

Nous les émigrés, nous volons dans nos pays d’accueils pour ramener dans notre pays et participer ainsi à son développement, alors que certains autres ne pensent qu’à s’enrichir au détriment du Sénégal pour aller cacher ces patrimoines dans des comptes anonymes à l’étranger et c’est ça qui fait la différence entre nous émigrés et certains nationaux autochtones

Oui MAMADOU TALLA est un acteur politique. On peut être d’accord ou pas d’accord avec lui , sur sa manière d’être et sa façon de faire. Mais en quoi CISSE LO (qui, sans vergogne n’a pas daigné récupérer les millions de ces indemnités que WADE lui avait retiré et que Macky lui a rendu, en s’asseyant sur sa dignité d’opposant en faveur d’une cause juste) , est-il plus méritant que lui dans le montage historique et de la structuration de L’APR, parti pour lequel sans la diaspora sénégalaise , MACKY aurait eu des difficultés à avancer . Voyez ces principaux bailleurs initiaux qui ont porté l’existence de ce parti. Ils sont tous issus des diasporas sénégalaises (HAROUNA DIA , ABDOULAYE SALLY SALL, WAGUE et d’autres, ainsi que les très nombreux cotisants anonymes des diasporas sénégalises à qui Macky SALL n’a rien donné au départ , contrairement aux milliers de sénégalais qui se sont mobilisés par ce que Macky Sal l a distribué de l’argent pour militer à l’APR)

Et je suis surpris et déçu que les sénégalais de la diaspora sénégalaises élus, et / ou nommés à des postes stratégiques par Macky SALL, la DSE France, que personne ne se soit senti visé par cette stigmatisation et par les attaques d’incompétences dont MAMADOUTALLA fait l’objet en tant qu’ancien émigré et que nul ne se manifeste pour dénoncer cet amalgame hypocrite et dégueulasse.

DEME MAMADOU

Sociologue des migrations et du développement local

Co-animateur des réseaux interconnectés des diasporas sénégalises

Président du parti KISAL SENEGAAL

Haut conseiller des collectivités territoriales