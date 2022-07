Madiodio Gningue : 9 ans après sa mort, L’Omart interpelle l’etat du Sénégal

Ancienne pensionnaire de l’ensemble lyrique traditionnel du Théâtre national Daniel Sorano, Madiodio Gningue est décédée à l’âge de 66 ans le mardi 02 juillet 2013 à Dakar des suites d’une longue maladie. A l’occaison des 9 ans de son décès, L’Omart Sénégal demande la restauration de l’œuvre de l’une des plus grandes voix de la musique Sénégalaise Madiodio Gningue.

Communiqué Omart Sénégal

L’observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart Sénégal) dans sa mission fondatrice d’Alerte de veille et de propositions pour l’avènement d’un dynamisme culturel porteur de croissance et de plus-value à l’ère des industries culturelles salut la Mémoire de l’une des plus belles voix du Sénégal à savoir Madiodio Gningue.

Né en 1947 elle commença à chanter dès le très jeune âge et se fit reconnaître rapidement pour sa superbe voix très particulière et puissante.

Elle côtoya les grandes figures de la musique traditionnelle sénégalaise dans l’Ensemble Lyrique Traditionnel du Théâtre National Daniel Sorano. Dans les années 1980 elle sortit un album contenant des morceaux qui sont devenu grands classiques comme «Firouma», «Sultanu arifine», «Kuy def lu bakh» et «Nila Waramel».

Au dela du souvenir de cette grande artiste musicienne pour sa voix unique et sa grande élégance, l’Omart sénégal demande au Ministère de la culture la restauration et la préservation de l’œuvre colossale et immortelle devenue patrimoine nationale sénégalais.

2 juillet 2013 à ce jour 2 juillet 2022, que Dieu l’accueille dans son paradis éternel.

Fait à Dakar ce 2 juillet 2022.

Signé:

Pour l’Omart Sénégal

Le président

Abdoulaye Mamadou Guissé

Le président du conseil scientifique

Idrissa Diop musicien international.

Le Coordinateur national du département Musique Omart Sénégal

Papis Konaté, Clavériste