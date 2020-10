Magal 2020 et covid-19…L’exploit des Mourides

LE MAGAL DE L’EXPLOIT DES MOURIDES Par Abdou Lahad Faye

L’édition 2020 du grand Magal de Touba est marqué pour cette année par la pandémie à coronavirus. Malgré cette crise sanitaire mondiale, sans précédent, le khalife générale des Mourides, Serigne Mountakha Mbacke Bassirou (Qu’Allah lui accorde une longue vie Amène) a donné Ndiguel à la communauté mourides de célébrer le Magal qui correspond au départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895.

« Le fondateur du mouridisme a demandé aux fidèles musulmans de «rendre grâce», avec lui, à Allah. C’est ce 18 safar, date du début de toutes ses souffrances, qu’Allah lui aurait consenti tous ses dons » et plus de trois millions de pèlerins (3millions) ont répondu à l’appel tout respectant les mesures barrières recommandées par le khalife.

L’application de ces recommandations, cette discipline et engagement montrés par les disciples de serigne Touba ont vaincu et dompté le coronavirus sur la terre de Cheikh Ahmadou Bamba et ce qui est plus miraculeux spectaculaire et qui mérite d’être salué et magnifié, est qu’on s’en sort avec zéro cas positif de COVID19 et une inflation en berne au niveau national. Ce qui me permet à dire que le Sénégal peut s’inspirer aujourd’hui du modèle mouride pour vaincre le COVID19. Les mourides ont toujours montré de la détermination à toutes les circonstances du passé.

Il convient de revisiter, la hagiographie mouride pour en avoir la certitude. Sur ce je voudrais rendre un vibrant hommage au khalif serigne Mountakha Mbacke qui avec la lourdeur de la charge a tenu fermement à l’application des recommandations de serigne touba KHADIM Rassoul, Mbacke vous n’avez pas dérogé à la règle prescrite par vos prédécesseurs, la communauté mourides est très fière de vous nos remerciements à l’Etat du Sénégal pour l’encadrement, l’accompagnement et le soutien qu’il a bien voulu apporté à l’organisation du Magal et enfin mention spéciale au comité d’organisation du grand Magal de Touba, à leur tête Serigne Bassirou Mbacke Abdoul khadre Président du comité.

Merci et félicitations à vous mon Président de commission Cheikh Abdoulahad Mbacke Gaïndé fatma, malgré le contexte marqué par la pandémie vous avez encore une fois relevé le niveau de la communication du Magal. Je vous quitte avec ces propos « Serigne Touba Nèna Damay Ndiarigne Lou Andoul Ak Lor »

CHEIKH ABDOULAHAD FAYE

Membre de la commission Communication du comité d’organisation du Grand Magal de Touba