Magal 2022 : ECOTRA à Touba pour la 5e année consécutive

Dans le cadre de le RSE ( Responsabilité Sociétale d’Entreprise), ECOTRA s’est encore déployé à Touba pour les besoins du grand Magal.

Avec un important matériel déployé dans la ville sainte, cette entreprise accompagne la municipalité et le comité d’organisation dans le reprofilage, sur les tronçons ainsi que l’aspiration des eaux pluviales. Ainsi, 20 camions, 04 chargeurs, des camions citernes, des motopompes et des hydrocureurs sont mis à la disposition comme apport de concours pour que le Magal se passe dans se bonnes conditions.

Selon Madame Diallo, directrice des travaux, cet accompagnement date de plus de 5 ans et a pour objectif de se mettre au service du marabout pour un Magal sans trop de problème. Le président directeur général Abdoulaye Sylla a dépêché une forte délégation à Touba dirigée par le Directeur Exécutif Philippe Mateur et le Directeur Technique chargé du contrôle et du suivi de l’entreprise qui ont lancé les travaux.

Toutefois, les responsables de ECOTRA ont déploré le laxisme de l’état qui ne favorise pas les entreprises sénégalaises dans l’attribution des marchés publics.

A noter au passage que ECOTRA a participé considérablement à la politique de l’emploi avec 800 personnes et une masse salariale de 500 millions par mois.

Voici les images :

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn