Magal de Touba 2019 : Paris se prépare

Les Mourides de Paris et sa région ne sont pas en reste. Comme chaque année depuis 2017, ils mettent en œuvre la recommandation de Cheikh Ahmadou Bamba dans le cadre d’une organisation commune de l’évènement sur un même lieu : le Palais des congrès de Montreuil.

La salle est d’ores et déjà réservée pour la journée du 17 octobre jusqu’au lendemain à l’aube. Une visite de reconnaissance des lieux est d’ailleurs organisée le 4 octobre en vue de mieux préparer la mise en place à moins de deux semaines de l’évènement. Le comité d’organisation s’emploie également à mobiliser les Dahiras et Kourels d’Île-de-France sur qui repose la lourde charge de faire du Grand Magal 2019 en France un succès tant matériel, organisationnel que spirituel.

Pour rappel, le Kourel 18 Safar – nom donné au Comité d’organisation –prévoit un budget de 65 millions de FCFA (soit 100 000 €) pour un évènement qui revêt un cachet tout particulier dans la capitale de la France, ce pays dont les démêlées avec Cheikhoul Khadim ont valu à celui-ci tant de brimades et de tentatives de liquidation durant 33 longues années.

Puissions-nous observer cette journée conformément aux recommandations de Cheikhoul Khadim et puisse le Très-Haut prêter une longue vie et une santé inoxydable au khalife général des Mourides Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké.

Le Kourel 18 Safar Paris