Magal Touba : La Gendarmerie s’engage à limiter les accidents…

La peur d’emprunter la route anime pratiquement la majeure partie des sénégalais, a plus forte raison les limiers de pèlerins qui vont converger, en masse vers la cité religieuse pour les besoins du Magal de ce jeudi.

Les responsables de l’autoroute semblent prendre les devants pour assurer la sécurité des usagers. En effet, sur l’axe Thiès-Touba actuellement, stationnent des gendarmes qui avec des barrières et des gestuelles, ralentissent les automobilistes. Une action répétée à chaque borne distante parcourue par les véhicules empruntant l’autoroute.

Ces méthodes préventives visent à ralentir la vitesse des chauffeurs et assurer la sécurité des clients. Cette sécurité est plus présente au dernier guichet du péage.