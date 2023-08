Magal Touba : Les marchés approvisionnés…baisse des prix

À l’approche du Grand Magal, qui aura lieu le 4 septembre prochain, les marchés de Touba et Mbacké sont fortement approvisionnés en denrées essentielles dont le riz, l’huile, le sucre et les oignons. Cette abondance a engendré une réduction des prix dans la cité religieuse. Selon Moussa Sané, chef du Service départemental du Commerce de Mbacké, les stocks sont conséquents : « Nous avons plus de 1 000 tonnes de riz disponibles, 14 000 bidons de 20 litres d’huile, plus de 100 000 cartons de 5 litres d’huile, plus de 300 tonnes de sucre et plus de 400 tonnes d’oignons sur le marché. »

La fluctuation des prix, notamment pour les oignons, a été significative ces derniers jours, le kilo se vendait jusqu’à 1500 francs. Moussa Sané a signalé : « Pour l’oignon, les prix en gros varient entre 18 300 et 19 500 FCFA le sac. Le prix au détail est entre 800 et 900 FCFA le kilogramme. » Poursuivant, il a ajouté que « la période du Grand Magal de Touba mettra un frein aux commerçants malhonnêtes tentant d’induire une pénurie pour justifier une hausse des prix ».

La Direction du Commerce intérieur a renforcé ses ressources humaines et ses moyens logistiques pour garantir un contrôle strict du marché. « Notre comité veille à l’approvisionnement correct du marché et à la stabilité des prix. Nous avons une brigade nationale avec des agents venant de tout le pays pour renforcer notre brigade régionale déjà en place depuis le début du mois d’août », a expliqué M. Sané.

Les effets de cette approche se font déjà ressentir. Ibra Bèye, un commerçant, a confirmé la baisse actuelle des prix des denrées : « Actuellement, il y a une petite baisse sur les produits. Le sucre est à 31 000 francs le sac de 50kg, le sac de pommes de terre est à 9 000 francs, l’oignon est à 18 750 francs le sac, l’huile est à 16 500 francs le bidon de 20 litres. Je crois que dans les prochains jours, les prix vont encore baisser. »

Sur le marché Darou Miname, la tendance à la baisse est également visible, confie L’Observateur repris par Pressafrik. « Le sac d’oignon est vendu à 19 500 francs et le kilogramme à 850 francs, le sac de pommes de terre est à 11 000 francs et le kilogramme à 600 francs », a indiqué le commerçant Cheikhouna Ndiaye.

En préparation pour le Magal, les autorités ont aussi intensifié leur lutte contre les commerçants malveillants qui proposent des produits impropres à la consommation. Les agents du Service du Commerce surveillent la situation depuis le début du mois d’août. Moussa Sané précise : « Nous retirons du circuit de distribution les produits de qualité insuffisante, qu’il s’agisse de produits alimentaires ou pharmaceutiques périmés. » Au total, 11 tonnes de produits ont déjà été retirées du marché, principalement des produits alimentaires, à la fois à Touba et à Mbacké.