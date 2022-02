Mairie de Dahra : Installé…Samba Ndiobene Ka décline ses ambitions

Le nouveau maire de Dahra, Samba Ndiobene Ka s’est engagé à mettre en place une série de projets visant à renforcer le système scolaire, le secteur sportif, la création d’emploi et l’amélioration du cadre de vie.

‘’En termes de priorité, nous savons qu’à Dahra certains quartiers sont laissés dans l’électrification et l’accès à l’eau. Nous allons nous attaquer à ces projets ainsi qu’au volet santé qui à une place importante dans notre programme’’, a-t-il dit. S’exprimant, samedi, lors de la cérémonie de son installation dans ses fonctions, par le préfet de Linguère, le nouveau maire a promis de mettre en œuvre des projets de ‘’routes bitumées, de pavage et d’aménagements appropriés pour le bien être des populations’’.

‘’Nous allons travailler à renforcer notre système scolaire et le secteur sportif de la commune. Le volet création d’emploi pour les jeunes occupe une place importante dans notre programme’’, a-t-il dit, promettant de tout mettre en œuvre pour faire de Dahra, une des plus belles villes du Sénégal. Selon M. KA, la nouvelle municipalité souhaite apporter ‘’du sang neuf’’ dans la mise des affaires de la cité. ‘’Nous voulons travailler pour la commune et le seul partenaire que nous avons, c’est la population et son intérêt exclusif’’, a-t-il dit.

Pour ce faire, Samba Ndiobenne KA a invité l’ensemble des conseillers municipaux à travailler pour l’émergence de la commune. ‘’A partir de ce soir, il n’y a plus d’opposition et de parti au pouvoir à Dahra. Nous sommes tous des fils de la ville et nous œuvrons tous pour le développement de la commune’’, a-t-il soutenu, promettant une gestion ‘’participative et transparente’’.

APS