Mairie de Golf Sud : Cheikh Oumar Sy lorgne le fauteuil de Aïda Sow Diawara

Cheikhou Oumar Sy s’est lancé dans la course pour le contrôle des collectivités territoriales. L’ex-député vient d’officialiser sa candidature pour la mairie de Golf Sud, dans le département de Guédiawaye. Il fera face à la maire socialiste, Aïda Sow Diawara.

« Cher(e)s citoyens et Citoyennes, C’est le temps de l’action. Nous avons besoin d’un nouveau départ pour que nos collectivités territoriales soient au cœur de notre développement socio-économique.